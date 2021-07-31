控非法招致選舉開支 戴耀廷等3人轉區院審理

正在還押的戴耀廷明顯消瘦，庭上所見其膚色較以往黝黑，旁聽者紛紛向他招手示意、握拳打氣，他離庭時不忘向旁聽者揮手道別，眾人不斷高呼「保重呀！」、「頂住！」。

3名被告依次為報稱退休的戴耀廷（57歲）、報稱同是董事的葉劍青（55歲）及石守正（50歲）。控方不反對3人保釋，惟因「民主派35+初選案」戴耀廷須繼續還押，葉劍青及石守正獲准以現金1萬元保釋外出，其間不得離港及接觸任何控方證人。

戴耀廷涉35+案續還押

葉劍青石守正准保釋

4項控罪指他們並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，但在2016年9月4日的立法會換屆選舉中，或在與該選舉有關連的情况下，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支共逾25.3萬港元，用於在《明報》及《蘋果日報》刊登6個廣告。

【案件編號：ESCC 1621/21】