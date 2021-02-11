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夏寶龍：愛國者管治也要會幹、能幹 萬字發言全文提五大要求 羅健熙：鼓勵鬥爭怎團結力量？

【明報專訊】港澳辦主任夏寶龍7月中在全國港澳研究會舉辦的《港區國安法》一周年研討會上發言，提出治港者五大要求。《紫荊》雜誌昨日刊出當日發言全文，當中進一步向治港者列出五大提問，包括可否破解香港深層次矛盾和問題、可否鞏固及提升香港的競爭力等（見表），並強調管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事」；並稱治港者須「以海納百川、有容乃大的胸襟」，團結一切可團結的力量。

明報記者

民主黨主席羅健熙稱香港建制圈子過去10年「搞鬥爭的人上位就最快」，質疑當鬥爭獲獎勵而非被懲罰，「哪會有人花心機時間去做他（夏寶龍）提出的要求？怎樣做到團結力量？」

《紫荊》刊載夏寶龍逾1.1萬字發言全文，夏提到要落實愛國者治港原則，除將「反中亂港分子」排除管治架構外，又稱要確保選出管治能力強的堅定愛國者，明言「管治好香港絕非易事，沒有點真本領是不行的，管治者肩負的擔子更重了」。

提國安法執行成效：查處《蘋果》最大「毒媒」

發言以大篇幅講述國安法「威力」，指國安法令香港由亂到安，又說以往若說「愛國」會被攻擊、謾罵以至遭「起底」、「私了」，夏寶龍引述「國父」孫中山稱，做人最大的事情「就是要知道怎麼樣愛國」，稱國安法令愛國愛港者「揚眉吐氣」。

夏寶龍又提到國安法執行情况，包括執法機構「依法查處犯下嚴重罪行的反中亂港最大『毒媒』《蘋果日報》」；又斥「反中亂港分子」濫用職權、將區議會變成宣揚「港獨」、煽動顛覆國家政權的政治平台；並斥立法會惡意拉布致長時間癱瘓，指國安法結束了混亂局面。

冀國家下個百年香港更民主

夏提及對國家第二個百年（即2049年起）的期盼，包括香港要告別劏房、籠屋等，當日他亦提及，期盼屆時香港民主制度有更大進步，法治更完備，權利和自由有更充分的保障等。

對於夏寶龍稱治港者須「會幹事、能幹事」是否暗批現屆政府，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為並非刻意批評，但指香港情况與願景有落差，冀為管治者訂定可量化要求，並期望特區政府聯同愛國者「做實事」、提升管治威信，令港人加強國家認同感。劉兆佳又認為區議會的職權、選舉辦法及候選人資格審查問題，應是下一階段要處理的事，但前提要確保「愛國者治港」、區域組織不能再次成政治鬥爭、發動群眾抗爭及挑戰中央、特區政府的平台。

劉兆佳：非暗批現屆政府

為管治者量化要求

羅健熙說不知道區議會哪處有宣揚港獨、煽動顛覆國家政權，強調區議會過去一年半均將注意力放在民生事務。對於夏寶龍點名斥《蘋果》為「最大毒媒」，羅健熙指法庭未判決前亦是無罪推定，而至今仍未知《蘋果》什麼文章被指犯法，即使法庭亦未知悉，官員便如此定調，對香港司法體系無益。

相關字詞﹕治港者 羅健熙 夏寶龍 國安法 港區國安法

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