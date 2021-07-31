鄧炳強批壹傳媒不出糧 前員工：警曾指或犯法

籲前蘋果員工舉報以往疑犯罪行為

鄧炳強表示，員工應得的是血汗金錢，批評蘋果予人感覺是逃避出糧責任，他又說，若蘋果前員工在過去工作期間，發現有任何人或其機構，違反任何法例，包括國安法，籲他們盡市民責任報警，若與國安法相關則可聯絡國安熱線。

前員工：大部分同事信公司非有心不出糧

一名前蘋果港聞記者表示，警方曾在保安局凍結蘋果資產後，發信警告壹傳媒集團，任何公司給予金錢上或經濟上的協助，或觸犯法例。他指出，當時鄧炳強仍任警務處長，質疑他昨日所說的若是不合法，「是否引蘋果或壹傳媒犯法呢？」他續稱，大部分員工都相信，公司並非有心不出糧，而是銀行戶口被凍結下不能過數，「我作為前員工，認為公司提出解凍的要求是好合理」。至於鄧籲同事舉報，他表示，相信大部分員工也認為，從事新聞工作沒有違反任何法例，故不存在舉報與否。