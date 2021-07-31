快必煽動文字案 證人指快必街站呼「光時」滋擾

控方今早傳召數名證人，其中一名證人王華稱，去年3月15日下午在牛頭角下邨到街市買菜時，看到快必主持街站時派發口罩，又不時高呼「光時」口號，並有人附和。她稱「覺得滋擾、好嬲」，遂大呼「返你屋企光復啦你」，被街站人士及快必以粗口責罵，又被稱為「大陸喱」。她在現場逗留兩至三分鐘，並懷疑群眾違反限聚令，但擔心被跟蹤及「一個人好易畀人打」，遂離開現場後報警。

王稱，快必曾提到陳彥霖死因有可疑，她稱「覺得呢句說話冇根據、講大話」。控方就她當時的感受多番追問，王女士多次沉默，控方問「證人你唔明，需唔需要重複？」，王稱「唔識形容當時心情」，又指自己「諗緊嘢」。辯方盤問時問及「返你屋企光復啦你」的意思，她解釋是叫快必「返屋企嗌口號」。

辯方將就煽動條例合憲性提爭議

辯方庭上透露，會就煽動條例的合憲性提出爭議，包括發表煽動文字罪及串謀發表煽動文字罪，屆時一併與結案陳詞處理。國安法指定法官陳廣池認為憲法的議題為獨立事件，並下令控辯雙方在9月24日或之前，就憲法爭拗的處理，及辯方專家證人港大語言學教授梁曉姿的身分爭議通知法庭，案件押後至10月18日再續。

【案件編號：DCCC 927、928、930/20】