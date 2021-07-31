常處新聞現場 受親建制傳媒關注

被捕網媒記者「美娜」，自稱梁恩寧（Paula），為網媒「自由人快訊（Freeman Express）」的記者。自由人快訊主要透過facebook專頁發放新聞，其專頁有4000多個「讚好」，近日有報道包括唐英傑案判刑、動漫節、奧運消息等，亦有駐英記者報道英國的新聞。

現身九龍遊行《文匯》指扮中彈

今年3月3日民主派初選47人案提堂聆訊期間，「保衛香港運動」發起人傅振中曾到西九龍法院外與民主派支持者衝突，本報拍到身穿記者反光衣、穿女裝及戴上印有港英旗圖案口罩的梁在法院外倒地，送院治理。今年2月7日本報亦拍到梁曾經現身大角嘴封區現場。

去年9月6日，有網民發起九龍區遊行反對港區國安法，警方拘捕至少289人，並曾撲跌一名12歲女童。親建制報章《文匯報》報道，當日梁亦有在現場出現，他當日身穿灰色連身長裙、黃色反光衣，並在傍晚5時許警方發射胡椒球時一度倒地，其後送院，《文匯報》形容他「『慢鏡』倒地，動作浮誇，不排除有人故意扮『中彈』引人注意」。報道又指，去年8月31日晚，他亦以類似裝束現身旺角一個集會，其間被警員截查，其後獲放行。