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涉apm揮港英旗噓國歌 網媒記者被捕 警指挑動在場者仇恨 《國歌條例》首人被捕

【明報專訊】香港劍擊選手張家朗周一在東京奧運男子花劍個人賽奪得金牌，當日大批市民在觀塘apm商場觀看直播，頒獎禮播放國歌期間，商場疑有人發出噓聲及叫口號。警方調查後昨日拘捕一名網媒男記者，涉嫌當晚奏國歌時揮動港英旗，煽動他人喝倒彩及叫口號。警方在他身上檢獲10支港英旗。此案為《國歌條例》去年6月生效後首次有人被捕。

身上檢10支港英旗

警方東九龍公眾活動調查組經調查後，昨日在葵芳新都會廣場門外拘捕一名40歲男子，報稱義務記者，涉嫌違反《國歌條例》第7條侮辱國歌，警方在其身上檢獲一批共10支大小不一的港英旗。警方稱會繼續蒐證，調查是否有其他人涉嫌違反港區國安法及煽動等罪名。

據了解，被捕男子為網媒「自由人快訊」的記者梁恩寧（Paula），又名「美娜」，平日不時身穿女性服裝出現在新聞現場。自由人快訊回應本報查詢時，確認記者Paula Leung被捕，其他則不作評論。本報向apm商場查詢日後直播奧運賽事時，會否加強保安或有其他措施，截稿前未有回覆。

保安局長鄧炳強昨在警方公布有人被拘捕前，被問及apm商場有人噓國歌的調查進度，他指，「對於任何違反法律的事情，無論國旗法、國歌法也好，或國安法也好，我們都會全力調查，有證據我們就會拘捕，有證據就會作出檢控，沒有人在法律之上」。

指收市民舉報 曾到商場調查

東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒稱，周三收到市民舉報，指出網上有片段顯示，有市民周一在觀塘一大型商場觀看東京奧運直播，當播放國歌時有人公開而故意侮辱國歌，包括在奏國歌時揮動港英旗，煽動他人喝倒采及叫口號，作出侮辱國歌行為，「目的是挑動在場人士仇恨及將運動政治化」。

被問揮港英旗如何辱國歌

警：問題不全在旗幟在行為

被問及在場的人大部分戴了口罩，如何認出有人侮辱國歌，鍾麗詒表示，案件有人舉報，加上網上有多條片段，警方亦有到商場調查尋找獨立證人等，並徵詢了律政司意見。被問及為何揮動港英旗幟就是侮辱國歌，鍾表示，「問題不是全部在於什麼旗幟，而是他所做的行為。當時他做的那個動作、在場的回應，是一個方式去侮辱國歌、不尊重國歌的行為」。她重申當日有人揮動旗幟、喝倒彩及叫口號，「不是做一個動作咁簡單，是維持了一段時間」。

翻查自由人快訊當日的直播片段，當張家朗領獎後，香港特區區旗在賽場升起，並奏起國歌時，商場傳來陣陣噓聲，10多秒後，商場市民改為高叫「We are Hong Kong」口號，直至國歌奏完為止。

警方強調，任何人如公開及故意以任何方式侮辱國歌，即屬犯罪。一經定罪，可處罰款5萬元及監禁3年。

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