此外,港產「飛魚」何詩蓓昨在女子100米自由泳再奪銀牌,雲頂夢號前晚亦有透過LED屏幕為何詩蓓打氣,寫上「SIOBHAN HAUGHEY FIGHTING(何詩蓓加油)」和「THE BEST IS YET TO COME(最好的在後頭)」。日前花劍運動員張家朗奪得金牌,以及何詩蓓在女子200米自由泳奪得銀牌,雲頂夢號亦有在LED屏幕展示恭賀字句。