教練總結「超額完成」 混雙接班人無眉目

催谷新人 冀有力出戰巴黎奧運

港羽甫開賽便被捲入球衣風波，至結束東奧征途事件仍未平息，香港男單一哥伍家朗意外地在小組賽止步，首戰奧運的張雁宜同樣未能打入淘汰賽，但世界排名13位的混雙星將鄧俊文/謝影雪以4強改寫歷史。何一鳴昨總結道，港將表現已超出賽前預期：「特別是混雙，出發前為他們訂下8強為目標，現已超額完成，盼香港市民看到亦滿意。」他又感激謝影雪14年來的貢獻，理解徒弟將近30歲，或難再為港披甲：「港隊當然希望她留下來，但年齡是現實，需看她意願。」

謝影雪過去兩屆奧運出戰女雙項目，上屆由李晉熙/周凱華入圍混雙，今屆在爭入奧運的積分賽時，同樣26歲的張德正/吳詠瑢亦曾一同出征兼陪練，但港隊至今未覓得更年輕的接班人。何一鳴稱：「我們正在催谷新人，確有幾個好苗子，早前因疫情閉關訓練，他們都願意留下來，希望可趕及在巴黎奧運前，看到這些後輩接棒。」4名奧運港將為東奧奮戰5年，將返港短休，再為國際賽備戰，其餘代表則會出戰全運。