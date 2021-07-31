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「鄧謝配」終章：憾未摘銅謝恩師 混雙負日本組合「梗頸四」 仍創港羽奧運最佳戰績

【明報專訊】距離頒獎台只有一步之遙，港隊「左手配」鄧俊文與謝影雪奮戰到最後，昨日在東京奧運羽毛球混雙銅牌戰飲恨。雖然已藉4強佳績寫進史冊，但這對拍檔賽後泣不成聲，慨嘆未能以獎牌送別恩師，視今行為奧運最後探戈的「大師姐」謝影雪，更哭訴就此留下人生遺憾。

肩負羽毛球隊最後希望的混雙「鄧謝配」，昨在武藏野之森綜合體育廣場最後一擊，硬撼世界第5的渡邊勇大及東野有紗爭銅牌。雙方過去對賽5次，這對港將未嘗一勝，昨在首局亦在一度落後5分下，以17：21先輸一局。他們在第二局中段一度拉開5分，惟尾段被對手調動兩邊致失去節奏，終力戰至「刁時」以21：23再輸一局，失落銅牌。前天不敵世界排名第一的中國隊組合鄭思維/黃雅瓊，這對港將已表明跌入銅牌賽後要好好準備，為教練陳康送上最佳的離隊禮物，惜最終與獎牌擦身而過。阿雪賽後憶起教練恩情，一度激動落淚：「很感恩遇到他，如果沒有他，我可能什麼也沒有，多謝他不離不棄。」

謝影雪哭別最後奧運：人生留憾

29歲的謝影雪已是奧運「三朝元老」，雖在2012及2016年出戰女雙均未嘗一勝，但一直獲陳康輔助至今。「鄧謝配」在今屆小組賽曾挫上屆奪銀的馬來西亞隊組合，並挾2勝1負次名晉級，8強直落兩局淘汰種子排名較高的英國隊組合，打入4強是自羽毛球在1992年奧運成為正式比賽項目，港隊歷來於奧運的最佳戰績。不過，阿雪談及教練始終難以平復，哭訴將永遠留憾：「他為我們犧牲與家人相處時光，是任何物質都難以彌補的，這次無緣獎牌，肯定是我人生一大遺憾，只能祝福他返台灣後，生活得開心幸福。」

拍檔5年 鄧俊文感激扶持

此外，鄧俊文與謝影雪於2016年奧運後開始合作，2018年於亞運歷史性摘得混雙銀牌，亦是世界賽銅牌拍檔，寫下多項歷史，惟阿雪其後因肩傷長唞，一度陷入低谷。首征奧運的鄧俊文說到這裏，亦罕有地流下男兒淚：「直至今年初的泰國賽，我們狀態都很差，看不到會在奧運有希望，但之後目標一致，辛苦地慢慢練，到踏入奧運一球一球地捱，雖未必是最想要的結果，亦應當為此滿足。」

謝未表明掛拍 盼助後輩接棒

師姐謝影雪過去5年助他成長，如今已演畢這對組合的奧運終章，年輕3歲的俊文感激前輩扶持他走上奧運。二人不會出戰下月的全運，阿雪未明確表示會否就此掛拍，但已確認東奧是其最後一屆奧運，未來希望續為球隊出力，協助後輩接棒：「我們就算落後都沒放棄，已盡最大努力，希望至少可給年輕一代看，我們做得到，你們也可以。」

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