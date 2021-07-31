何甄陶「50自」列32 返美讀博士

記掛杜敬謙 憾未能並肩征奧

香港泳隊盛產高材生，除了已奪兩銀的女將何詩蓓，還有男隊短途泳將何甄陶。他於今年6月打破已故飛魚杜敬謙的50米自由泳香港紀錄，並首度達到A標，趕上奧運尾班車，更是史上首個藉此方法入奧的港隊男將。他在周二首登東奧賽場戰畢100米自由泳，昨晚轉戰主項50米自由泳，惜只游出22.45秒，未能打破自己保持的21.97秒香港紀錄，在小組排第8位，總計73名泳手中排名32。他笑說東奧夢來得快亦完得快，特別是以50米自由泳寫句號：「要在短短數十秒發揮，每個細節都很重要，就如我爭取入場券時，試了10次才達A標。」

已故港將杜敬謙於2019年初一次訓練後猝逝，當時回流香港不久的何甄陶開始為港征戰，如今卻未能完成一同征奧的夢想。他被問及與杜敬謙的往事，表示深知對方是香港傳奇：「原本可在他身上學到更多，甚至一同在奧運成就歷史，他的離開是港人的損失。」何甄陶正在美國維珍尼亞理工學院暨州立大學攻讀工程學碩士，結束東奧征途後將先返港隔離，之後返美轉讀博士課程，更打趣道：「我的下一目標是短池世界賽，會一直讀書和兼顧游泳，待完成最後一個考試，就會轉讀博士，預計需時3年。或到退役之時，我還在讀書呢。」