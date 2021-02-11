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何詩蓓奪兩銀 傷棄「50自」無憾別東奧 「100自」決賽再破亞洲紀錄 單屆兩牌港隊首人

【明報專訊】5天內迎來第6場硬仗，港隊「飛魚」何詩蓓昨早一鼓作氣，於東京奧運100米自由泳決賽再破亞洲紀錄，添得銀牌成為首名兩登奧運頒獎台的港將。23歲的小妮子笑着領獎，歷史佳績背後卻包含新傷痛楚，令她無奈放棄今早的50米自由泳準決賽。昨晚奮力完成混合泳接力賽，她的東奧夢之旅寫下句號，笑說不欲被「頂尖」二字定形，只盼運動熱潮今後不再是四年一遇，未來能在港人打氣聲中再攀高峰。

盼運動熱不是「四年一遇」

挾200米自由泳奪銀的勇態，港產「飛魚」何詩蓓昨再臨東京水上運動中心，挾準決賽總成績次席身分出戰100米自由泳決賽，排在第5線的她身旁是首名晉級的澳洲隊星將愛瑪麥姬安，以及世界紀錄保持者、瑞典隊泳手施約唐。這名港將在首50米一直守在次席，轉身後一度跌至第3位，但後上以52.27秒、0.31秒之差僅負愛瑪麥姬安，奪得銀牌，更再將準決賽做出的亞洲紀錄推前0.13秒。她在這個項目登上頒獎台，賽後興奮地說是意料之外。

「比賽八成靠心態」 拒自比頂尖

雖然以兩面獎牌證明實力，但她拒自比世界頂尖泳手，笑言不想被框框限制：「比賽是80％靠心態，20％靠訓練，我亦不會去想是否頂尖，因為自覺仍有進步空間，不想覺得站在這位置，就永遠停留於此。」

偶像菲比斯觀戰

冀將來見證港隊後輩奪牌

何詩蓓5年前在里約熱內盧奧運，游進200米自由泳準決賽寫歷史，當時因未入決賽而坐上看台，為美國隊前泳手菲比斯打氣，這名退役名將今屆以旁述身分到東京，昨日亦身處觀眾席。在昔日偶像見證下摘銀，何詩蓓形容感覺超現實：「希望將來我也可以坐在觀眾席，看到香港泳手做到這個成績。」

笑容的背後，原來是忍耐了兩天的傷患痛楚。她昨早游畢100米自由泳決賽後，休息半天轉戰50米自由泳初賽，雖以24.75秒在總成績排15位，躋身今早的準決賽，惟在續戰4×100米混合泳接力前，提早因傷公布放棄今早的個人項目，最終仍堅持伙黃筠陶、楊珍美、鄭莉梅上場，客串蝶泳之下領軍以4分02.86秒獲小組第7名，總成績在16隊中名列13。

伙隊友戰混合接力 初賽止步

回到採訪區，負傷的何詩蓓繼續掛上招牌笑容，表示早在200米自由泳決賽後，已感到臀部有點不適，但近日未見好轉，與教練商討後，決定放棄非主項的50米自由泳準決賽：「我在8月尾還要出戰ISL（國際游泳聯賽），然而賽季橫跨到明年1月，倒不如趁完成所有主項後好好休息，以免要帶傷出戰ISL。」才第二度出戰奧運，她已於200米自由泳成為香港泳隊零的突破，再以100米自由泳銀牌，成為首名兩奪奧運獎牌的港將，以兩個主項合計，亦在4天內四度打破亞洲紀錄。

即使未走到最後，她笑言今屆已足夠難忘：「我已達成了今屆所有目標，游畢兩項個人賽主項，又可以與隊友出戰接力，不覺得會有遺憾，反而是很難忘的一屆。」憑藉這個港隊「飛魚」兩奪銀牌，加上「劍神」張家朗的男子個人花劍金牌，港隊以1金2銀暫列獎牌榜24位，更在7天內超越奮戰多年、往屆所得的1金1銀1銅。東奧在7月23日揭幕後翌日正式開賽，港隊剛過半程已寫下佳績，餘下8天仍有望在劍擊、乒乓、空手道、單車等項目衝牌。

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