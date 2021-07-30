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2021年7月30日星期五
港聞二
唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
長者即日籌 首日派出未過半
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
黃照達漫畫
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】林文瀚升終院常任法官
黃照達漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
【小啟：尊子請假，Emily版漫畫由黃照達代筆。編輯部】
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唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
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稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
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