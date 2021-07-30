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港聞二

護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會

【明報專訊】選舉委員會界別分組一般選舉將於下周五展開提名期，已合併的醫學及衛生服務界已有人備戰。上屆無代表勝出的護理專科學院今次將派4名愛國愛港者參選，若獲勝更考慮派人參與年底的立法會選舉；護士協會下周會開會討論，暫不排除支持會員參選。醫生方面，有消息指正處於協調階段，有醫護參選名單已向有票的團體叩門尋求支持。

均公院員工 一人今年退民主黨

代表專科護士的護理專科學院（護專）2016年派出12人出戰，當時無人勝出，今屆將派4人再戰，包括副院長陳子中、榮譽秘書張旭紅、委員陳麗紅和呼吸科護士李靖汶，4人均為公立醫院員工，李靖汶曾為民主黨成員並於今年退黨，目前與其餘3人一樣無政治聯繫。

陳子中接受本報訪問表示，4人由護專轄下14個專科學院提名並在6月周年大會通過，4人均愛國愛港，而護專是政治中立，希望藉參與未來3場選舉，推動護士專科化立法和訂立護專法定地位。陳有信心4人可取得入閘所需的5張提名票，更透露若今次獲勝，護專會考慮派人選立法會。

香港護士協會中央執行委員會財政梁耀稱，護協下周將開會討論選委選舉，暫不排除支持會員參選。此外，一名上屆在衛生服務界落敗的參選人考慮再戰，他認為有票的護士組織較其他職系的組織多，相信護士參選較具優勢，正評估自己可獲的支持票再決定。

護協下周商 或撐會員參選

另一邊廂，有醫學界消息稱，目前醫生業界處於協調和「摸底」階段，據其所知，有包括護士在內的職系，正向各個有票的團體叩門，尋求支持；部分醫學組織曾討論會否派人出選，但未有定案。

消息稱醫生界正協調摸底

同時，本報接獲兩個醫學界消息稱，醫護誠信同行主席林哲玄有意組約8人名單出選，當中有消息名單包括牙醫、放射師、物理治療師、藥劑師等。本報近日向林哲玄查詢，至截稿前無回覆。

上屆有參選醫學界的周伯展被問到是否有意參選時，稱目前未能回答相關問題；上屆參選衛生服務界的藥劑師龐愛蘭則回應，「暫時未有任何資料可以提供，遲少少……遲點應該有機會跟你談」。

相關字詞﹕護理專科學院 選委會選舉 醫學及衛生服務界

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