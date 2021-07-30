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公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委

【明報專訊】完善選舉制度後首場選戰—選舉委員會選舉下周五進入提名期，當中醫學及衛生服務界「二合為一」，僅一半、即15席經選舉產生，原本逾4萬個人票的選民亦轉為80張團體票，據悉當中過半數、即43票為醫管局及其轄下的公立醫院。有上屆參選私家醫生不欲參選，稱今屆投票人以公院票為主，料難獲勝；有醫生則相信今次參選設資格審查將令非建制參選人減少。

明報記者 朱韻斐 許芳文

選舉委員會選舉第二界別中的「醫學及衛生服務界」，可登記為團體投票人的包括《醫院管理局條例》下42間訂明醫院、13間私家醫院，以及32個「列明團體」，包括醫院管理局、西醫工會、醫學會、護理專科學院、護士協會等。

據選民登記網頁，截至7月18日該界別已登記投票人有80個，若醫管局及其轄下42間公院全數登記為投票人，料該局最多手握43票。本報獲兩個醫管局消息確認該局及轄下醫院共持43票，即持有界別過半數票。

醫局中人：未聞派人出選 不綑綁投

有醫管局消息指出，就醫管局會否提名人參選或提名多少人，均未有定案，可能會就醫院投票討論準則，但局方不會用選票全取15席。團體投票人須委任代表提名及投票，有醫管局中人估計，會由各醫院管理層如院長和副院長級別人馬擔任，各院在提名和投票的方式仍待醫管局總部商討，暫無聽聞局方有意派人出選。

另有醫管局中人稱，總部不會要求各院「綑綁投票」給指定候選人，會予各院彈性收集意見和做投票決定。

多醫生組織未擬參選

上屆曾參選選委的私人執業醫生楊超發今年無意再戰，他說今次由個人票變團體票，且很多公院票，難游說他們支持個體戶醫生，料難勝出。另有計劃參選的私人執業醫生認為，公院手握多票，料私營代表勝出機會微，但若出選會努力尋求公院支持。

另外，多個醫生組織暫無意派人參選，據了解，公共醫療醫生協會暫無派執委出選；政府醫生協會稱不派人出選。西醫工會會長梁漢輝則稱，大多數幹事包括他本人無意參選，待收集所有幹事意見後確實。

醫學會會董：資格審查令人卻步

醫學會方面，有會董稱暫未有會董表明有意參選，相信今次參選設資格審查會令部分人卻步，會較少非建制派參選，並以建制參選人為主；他又透露有個別醫療行業人員向醫學會「叩門」希望獲醫學會提名參選，下周會議將商討提名等。

2016年特首選委戰的醫學界和衛生服務界都是投個人票，分別有逾1.1萬和3.7萬選民，當年醫學界85人爭30席，非建制「真普選醫生聯盟」19人名單全數勝出；衛生服務界94人爭30席，30席全由非建制名單「衛．真普30」的30人當選。兩組別今屆合併為「醫學及衛生服務界」，由個人票轉團隊票，投票人大減至80個，席位由共60席減至合併後30席，由全部選舉產生變成15席經選舉產生，其餘15席為當然委員，包括醫院管理局主席。

相關字詞﹕醫管局 選舉委員會 醫學及衛生服務界

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