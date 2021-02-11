圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人

圓DUM DUR作者加旋憶述收到商場合作邀請時的心情稱，「像大學畢業收到第一份工作機會」，當時立即答應了。第一次與商場合作的她十分緊張和興奮，以往主攻平面圖和小型產品設計，今次首度製作大規模作品，花了數個月時間準備。加旋從事文創行業接近10年，她表示以往最大的困難是沒人認識、少宣傳渠道。

基滙資本公共事務及市場推廣總監黃梓謙認為，香港年輕人有創意，但未必懂得執行，他們作為「大人」有執行經驗，故可把握運用創意。麗閣商場未來每季將與一名本地插畫師合作，他說平台提供機會讓年輕插畫師，可認真地與具規模的企業合作，使作品讓管理層接受，從而磨練到年輕人的技巧。

基匯黃梓謙：業主有空間助年輕人

黃又表示，被圓DUM DUR的形象吸引，又稱加旋符合公司期望：一個90後年輕人以現代並受年輕一代歡迎的手法帶出香港舊式情懷。他說希望幫助剛起步的年輕人，認為本港的業主和商場「有很多空間幫助香港年輕人，我們有地方、資源、人脈關係、宣傳的平台，這些全部都是他們最需要的」。