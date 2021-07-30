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港聞二

跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難

【明報專訊】32歲男子前年參加「Kill標王越野山賽2019」期間失蹤，搜救人員兩日後於沙田九肚山一斜坡發現死者，死因研訊昨續。香港越野跑步總會會長供稱，包括死者在內只有3人行錯路「其實（路標）唔喺咁唔清晰」，但同意大會指示可更清晰。她說越野跑手行錯路不罕見，未知實際迷路位置時難派人搜索，並稱現時沒機制監管越野賽主辦單位。

香港越野跑步總會會長吳秀華以專家證人身分作供，她指出，一般賽事會以絲帶和箭嘴標示路線，部分行山、跑步者亦會留下絲帶標記，但非賽道路線太多且範圍大，只會專注檢查比賽路線絲帶。

指700人參賽3人行錯路

路標「唔係咁唔清晰」

死者郭遠雄（終年32歲）疑在桂地新村分岔口行錯路失蹤，吳稱，當日700多名參賽者中只有3人行錯「其實（路標）唔喺咁唔清晰」，但同意指示可更清晰，除在分岔口掛絲帶外，可在正確方向的道路多加一條絲帶。吳稱，如不知有人迷路的實際位置，派人搜尋有困難，加上「越野跑行錯路（的人）不是少」，有人會自行退賽而不通知大會，所以會等他們自行折返，當確認有人失蹤才報警。

家屬問吳秀華，過往成績優異的死者案發當日早上10時許已經過九肚山的檢查站，但兩小時後仍未抵達終點，更發現他沒隨身帶電話，同時有參加者告知大會有人行錯路，在上述情况下應否報警處理，吳稱若確認失蹤者亦沒回家便報警處理。

吳表示，現時沒有機制監管越野賽主辦單位，組織只需向漁護署申請路線便可舉辦賽事。所有證人作供完畢，家屬今（30日）進行結案陳辭，法庭下周一（8月2日）將會總結證供和引導陪審團。

【案件編號：CCDI-1025/19】

相關字詞﹕九肚山 越野跑 死因研訊

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