「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多

支聯會與教協同為已故的司徒華創立，根據司徒華遺作《大江東去》，教協於1974年成立，而支聯會於1989年創立時，已有200多個團體會員，教協是其中之一。

教協：退會後仍支持「平反六四」

教協會長馮偉華昨接受查詢時表示，教協理事會上月底通過有關決定，主要是考慮到「香港政治環境變差」。被問到是否因《港區國安法》生效，由司徒華創立的教協亦要退出支聯會，馮稱因過往沒特別原因「教協理事會也不會作出這樣的決定」，強調教協退會後，支持「平反六四」的訴求不變。教協總幹事沈偉男說，因國安法生效後「客觀上香港發生好多事」，教協理事會上月底參考近期事件，在沒反對聲音下通過退出支聯會的決定，並向支聯會發退會信。

支聯會常委、葵青區議會主席梁錦威昨接受查詢時，確認已收到教協退會信，稱不特別評論個別會員退會，但承認今年退會團體比過去幾年多，「今年有團體退會，也有團體加入」，支聯會現時沒統計退會會員數目，年底會員大會時會再討論。梁稱，一直有評估退會事件對該會運作以及其他成員團體的影響，但堅持悼念六四工作不變。

支聯會由逾200個會員團體組成，會員有投票權，但自今年該會被指涉違港區國安法後，自4月起陸續有會員團體退出（見表）。至今年7月，該會7名現屆常委包括蔡耀昌、麥海華、趙恩來等辭任；而現屆常委早前已由歷屆20名減至14名，仍留任的7名常委包括被囚或被羈押的主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤。該會同月亦遣散所有職員。