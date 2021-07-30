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7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低

【明報專訊】全港安老院、殘疾院舍及護養院約有7%院友已接種新型冠狀病毒疫苗，當中有八旬院友患糖尿病、血壓高和曾中風都率先打針，結果無副作用；新冠疫情下，院舍長者出入和家屬探訪受限，他最希望香港提高接種率後可「解封」允院友出入。現時仍有不少長者擔心針後副作用遲疑，有醫生解釋長者針後現副作用比率較年輕成人更低，據經驗在門診查詢的長者都屬可接種，港島東的老人院外展打針計劃亦有過半受檢查院友適合接種。

社署回覆查詢稱，截至周三（28日）透過院舍外展接種並已打最少1針的院友有1787人，員工則有317個，均無不適；各類院舍至今逾60%員工和7%院友已打首針。

院友盼打針後可與朋友見面

安老院友、83歲霍伯伯已在6至7月接種兩劑復必泰，他是所屬院舍首名在外展計劃中接種復必泰的院友。霍伯伯說，疫情前可每個月兩三次跟朋友吃飯，疫情期間院舍「隔離」，院友無法外出聚會，盼愈來愈多人接種，可回復日常生活，與朋友見面。該院其他院友一度報名打針，但臨陣卻步，仍無阻霍伯接種，他說「自小打好多針」包括流感疫苗，不懼打針；雖有糖尿病、血壓高和曾中風，他經評估後屬適合打針，接種後無出現不適，選復必泰因是「外國針」更有信心。

95歲蔡老先生亦於4至5月接種兩劑復必泰，憶述第一針後針口痠痛約3日，第二針後僅碰到針口時不適，無大副作用，其女兒、女婿和家傭亦已打針，蔡希望當接種率提高後可恢復正常生活，毋須再戴口罩。

申請接種長者逾半適宜打針

律敦治及鄧肇堅醫院內科及老人科顧問醫生康佩玲說，部分長者不敢打針因怕副作用，但長者針後副作用如發燒發冷的比率較年輕成人低，外展接種經驗上亦無長者有明顯副作用。康稱目前家屬難探院友，望提升接種率讓長者「起碼見到家人」。

該部門副顧問醫生王自強表示，在門診查詢能否接種的病人至今都屬可接種，外展計劃中，除了近期中風、有炎症、常出入醫院等病人要延後接種，申請接種長者中亦逾一半都評估為適合打針。

首輪院舍外展接種可選科興或復必泰，就新一輪是否只提供科興而無復必泰，署方回覆打復必泰在整體配套及流程較為複雜，如新一輪計劃院友選復必泰，院舍可安排他們盡快預約及前往社區疫苗接種中心接種。

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫管局 復必泰 科興疫苗 新冠疫苗 新型冠狀病毒肺炎

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