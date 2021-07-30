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長者即日籌 首日派出未過半

【明報專訊】全港24間新冠疫苗社區接種中心昨日起，為70歲或以上長者派發「即日籌」，每日共4600個。昨日合共派出約2000個即日籌，即佔名額不足一半。不過，昨有不少長者輪籌，在中央圖書館排頭位的72歲長者昨早6時到達接種中心，他患有心臟病，原本8月諮詢醫生打針意見，又稱網上預約接種「太複雜」，故知悉即日籌安排就到場排隊。昨早所見，排隊的長者熱得滿頭大汗，亦有不良於行的八旬婦需坐在石壆休息。

昨早7時45分派籌前，提供科興疫苗的中央圖書館接種中心外有數十名長者排隊取籌。籌上寫有接種中心名稱、打首針及第二針日期及時段，並記錄接種者身分證號碼尾4位數。中心職員表示，長者打針後獲發第二針預約紙本證明，毋須再取籌；若昨取得早上8時至9時籌號，將於8月26日相同時段打第二針，如需另選時段須上網更改。截至昨早11時半，中央圖書館接種中心200個籌仍未派完。

排頭位長者：網上預約好煩

排頭位的72歲梁先生昨早6時抵達，稱網上預約「太複雜、好煩」，得悉派即日籌「就即刻嚟」；而他本身患心臟病，原預約8月諮詢醫生打針意見，但他「唔想再等（打針）」。72歲衛先生曾網上預約打針，但發現近日額滿，故一早來排隊，「早打早着，遲打瞓唔着」。

40歲楊女士上班前為八旬姨母姨丈排隊，她說姨母不良於行，久站膝痛，故幫手排隊，讓他們坐在石壆等，並認為即日取籌方便長者打針，「唔使我擔心」。

88歲鍾女士則從將軍澳到來取籌，抵達時始知該處提供科興疫苗，並非她想打的復必泰，但最終仍有取籌。她說，雖去錯接種中心「有啲失望」，但天氣炎熱，不想四處奔波。她打針後表示，等候打針約20分鐘，過程流暢，滿意安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕中央圖書館接種中心 新冠疫苗 長者即日籌

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