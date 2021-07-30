抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種

昨增兩宗輸入個案均驗出L452R變異病毒株，其中46歲男子曾在港接種兩針復必泰，他在6月30日驗出新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性，於7月25日抵港，27日病發。

赴日確診男曾打兩劑國藥

衛生防護中心近日接獲兩宗離港後確診，前日接獲通報，在英國確診的46歲男子7月15日離港往倫敦，7月17日取樣驗出新冠病毒陽性。他於潛伏期曾住位於銅鑼灣的香港珀麗酒店，酒店前晚納入強制檢測公告；工作地點長沙灣潤發大廈華潤五豐國際分銷有限公司昨晚亦納入強檢。

防護中心昨再接獲通報，一名45歲男子本月7日到日本，19日出現病徵，翌日驗出病毒陽性。他在6月29日由深圳經「回港易」抵港，當日至7月7日住尖沙嘴龍堡國際。他曾於5、6月在內地接種兩劑國藥，本月4次檢測陰性，在日本的同住家人於20日有病徵，翌日檢測陽性。其工作地點為荔枝角億利工業中心伊勢灣海運（香港）有限公司，連同居住地點納入強檢。

除上述兩宗個案，早前一名19歲少女、一對母子赴英後確診，另52歲男子在澳洲墨爾本確診。衛生署表示正與衛生當局跟進，暫未確認源頭。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前沒客觀資料可判斷於外國確診者的感染源，近期英國確診上升，他曾聯絡英格蘭公共衛生署人員，獲悉抵英確診母子的病毒樣本已被銷毁，難查感染源。

防疫措施下周三（28日）屆滿，許認為本港接種率仍未夠，相信要七八成後放寬才安全。曾到社區的沙特領事子女染L452R病毒株，他稱要待28日後沒爆發，才能確定傳播鏈截斷。

（新冠疫情）