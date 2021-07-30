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彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」

【明報專訊】 PIXAR（彼思動畫製作室）電影如《反斗奇兵》、《反斗車王》等，是不少人集體回憶。香港科學館今日起至12月1日間舉行新專題展覽「彼思動畫的科學秘密」，公眾可透過逾50組互動展品，認識動畫由人物建構骨架、表情及動作的製作過程，更有膾炙人口角色塑像供「打卡」拍照，包括《反斗奇兵》巴斯光年、《怪獸大學》毛毛及大眼仔、《海底奇兵》多莉等。受新冠疫情影響，公眾須網上預約入場時段，最多4人同行。至昨晚9時後，今起至8月4日的時段已預約爆滿。

解構動畫製作 助幼童學科技

展覽分8個部分，包括建立骨架結構、布景與攝影、角色動作製作等，配合逾50組互動展品，讓市民了解彼思動畫結合藝術和科技的製作過程。香港科學館總館長陳淑文舉例說，其中一個特色遊戲是「建立臉部骨架結構工作站」，以控制桿調整《反斗奇兵》翠絲的眉毛及眼睛，創作不同表情，展示動畫透過調整線及點，令人物表情栩栩如生，有助小朋友學習科技。

每節300人 無預約不招待

陳淑文說，受疫情影響，公眾須網上預約入場時段，每節預約時段約300人，參觀當日向職員出示確認電郵的二維碼。館方盡量不會招待未預約者及遲到者，以便控制人流。

她續稱，每項互動展品已噴殺菌塗層，並定期消毒，減少病毒傳染風險。館方暑假專題展覽一般達18萬至20萬人次，但現時實施人流管制，難以估算今次展覽入場總人數。若反應熱烈，不排除增加參觀時段。

13歲參觀者：提升製作動畫興趣

昨入場試玩的13歲劉同學表示，最深刻是布置虛擬房間的互動遊戲，按喜好將房間家俬擺放不同位置，涉及X、Y、Z軸原理，實踐數學教科書知識。他說，原本以為動畫是「一秒24格，全部由人手畫」，但參觀後始得知很多動畫由電腦協助繪畫，亦會配合光影及其他細節，提升他對動畫製作的興趣。

另外，公眾在「建立骨架結構區」可見到《怪獸大學》毛毛及大眼仔，毛毛如成人般高，該處會詳細講解毛毛骨架設計；「燈光區」則展示《海底奇兵》多莉，市民可控制燈光效果加強海底場景氣氛，感受海底晝與夜。

其他為人熟悉的動畫電影角色亦會現身展場，包括《玩轉腦朋友》、《反斗車王》、《玩轉極樂園》、《超人特攻隊》等。

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