港聞

港聞二

機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生

【明報專訊】海關周二（27日）於機場檢查一批由巴基斯坦卡拉奇抵港、報稱共659樽玫瑰水，揭發其中136樽載有液態K仔，合共約110公斤，毒品市值約5800萬元。海關一連兩日先後拘捕5男1女，年齡13至34歲。海關呼籲青少年於暑假期間應提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，以及切勿於未確定物品屬性下協助運送。

海關空運貨物資料研究組署理助理監督鄭偉信表示，根據風險評估，發現巴基斯坦進口護膚品較罕見，加上收貨公司亦不常進口此類產品，遂於周二仔細檢查貨物。海關透過X光影像見到部分膠樽裝的玫瑰水密度有異，隨即打開55箱貨物，檢查共659樽玫瑰水，相信樽內液體正常為透明，但部分液體呈黃色，樽口亦有小量白色晶體，再經儀器分析確認對K仔呈陽性反應，經點算後，共有136樽載有液態K仔，每樽約載800克，合共約110公斤。案件轉交由海關毒品調查科。

5人未成年 最細13歲

關員作跟進調查，同日在機場拘捕34歲的收貨男子，其後採取監控派遞，前日再分別於秀茂坪及葵涌拘捕5名男女，均為18歲以下，最細只有13歲，當中兩人報稱無業，3人為初中生，初步調查相信他們協助搬運貨物。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

拘18歲男檢1600萬元毒品

另外，警方毒品調查科根據線報及深入調查，前日於馬鞍山一個屋苑截查18歲姓鄭男子，他曾掙脫逃走，探員及後將他制服，押至近租住的單位搜查，檢獲34磚共重12.8公斤海洛英及3包以茶葉袋包裝、重3.2公斤冰，毒品總值約1620萬元，另亦檢獲相信用掩飾運毒的卡通包裝紙。鄭報稱無業，涉嫌販毒被捕，由探員帶署扣查。

相關字詞﹕液態K仔 玫瑰水 警方 毒品調查科 海關

上 / 下一篇新聞

唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
長者即日籌 首日派出未過半
長者即日籌 首日派出未過半
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】林文瀚升終院常任法官
【Emily】林文瀚升終院常任法官