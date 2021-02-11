機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生

海關空運貨物資料研究組署理助理監督鄭偉信表示，根據風險評估，發現巴基斯坦進口護膚品較罕見，加上收貨公司亦不常進口此類產品，遂於周二仔細檢查貨物。海關透過X光影像見到部分膠樽裝的玫瑰水密度有異，隨即打開55箱貨物，檢查共659樽玫瑰水，相信樽內液體正常為透明，但部分液體呈黃色，樽口亦有小量白色晶體，再經儀器分析確認對K仔呈陽性反應，經點算後，共有136樽載有液態K仔，每樽約載800克，合共約110公斤。案件轉交由海關毒品調查科。

5人未成年 最細13歲

關員作跟進調查，同日在機場拘捕34歲的收貨男子，其後採取監控派遞，前日再分別於秀茂坪及葵涌拘捕5名男女，均為18歲以下，最細只有13歲，當中兩人報稱無業，3人為初中生，初步調查相信他們協助搬運貨物。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

拘18歲男檢1600萬元毒品

另外，警方毒品調查科根據線報及深入調查，前日於馬鞍山一個屋苑截查18歲姓鄭男子，他曾掙脫逃走，探員及後將他制服，押至近租住的單位搜查，檢獲34磚共重12.8公斤海洛英及3包以茶葉袋包裝、重3.2公斤冰，毒品總值約1620萬元，另亦檢獲相信用掩飾運毒的卡通包裝紙。鄭報稱無業，涉嫌販毒被捕，由探員帶署扣查。