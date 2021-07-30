港聞

港聞二

展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣

【明報專訊】貿發局前員工鄭女士（化名）2019年離職前，負責聯繫參展商在展覽期間預訂廣告，去年9月她接獲勞工處通知，貿發局向其追討已獲發佣金近3.8萬元，主要涉及因疫情令展覽延期後，取消廣告合約的客戶，令她大感詫異，稱若貿發局追討全部佣金，或涉款50萬元。協助鄭女士的職工盟憂慮事件引發私人機構仿效。

或遭追50萬 職工盟憂私人機構仿效

鄭女士表示，離職前底薪連津貼約1萬元，若客戶獲確認位置並支付廣告費，可獲基本佣金，而佣金佔她收入八成。她轉述，貿發局在勞資審裁處表明，若有客戶日後再取消廣告合約，仍會向她追討。她估算，若遭追討全數基本佣金，或涉款50萬元，主要是2018及2019年簽訂的廣告合約。

在貿發局工作近20年的鄭女士屬合約員工，合約列明，若客戶取消廣告合約，員工需退還已獲發的佣金，包括已離職的員工。鄭稱已有心理準備或敗訴，但前僱主沒良心，飽受失眠、壓力困擾。

職工盟總幹事蒙兆達憂慮，鄭女士被僱主追討佣金的案件成不良示範，私人機構會因此仿效貿發局的做法，將疫情下的經營損失轉嫁員工。

本報向貿發局查詢追討員工佣金的數目及款項，貿發局未有回應，僅稱該局作為法定機構，須謹慎運用公帑，確保各營運環節合法，該局基於以上原則處理僱員合約。

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