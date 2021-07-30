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伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準

【明報專訊】民建聯成員穆家駿「強烈譴責」港隊羽毛球「一哥」伍家朗穿無區旗的黑色球衣出戰奧運，伍前日換球衣作賽落敗出局，伍昨在社交媒體稱「心情已經平復番好多 向前看 生活都係會繼續」。民建聯主席李慧琼昨在商台節目稱，專業運動員不應因為客觀環境變化而影響專業水準，又說了解過穆家駿是「一時情切」，但時間和方式未必恰當，而引起誤會。

是否向伍家朗道歉 李：要問穆家駿

伍家朗前日賽後被問是否受到球衣風波影響，他稱「心情無影響就假」。李慧琼昨說穆家駿提出的也是部分港人的觀點，「我們愛國愛港的朋友覺得球員應穿著有香港隊國家隊標示的球衣，對呢件事關注絕對合情合理」，但穆在未必合適時間、用不太合適方法表達關注，故該黨要求穆道歉。她認為，黑色運動衣本來無問題，但無區旗區徽會產生誤會。穆家駿前日在YouTube發文就評論「語氣過重」致歉，李慧琼昨被問到穆應否直接向伍家朗道歉，她稱要問穆，相信對方會汲取教訓。

民建聯立法會議員何俊賢曾於伍家朗穿黑衣作賽當日，亦在fb質疑「係咪印區徽都無錢」、「成何體統」。他周一在微博發文說他只是指出錯處，但被扭曲成影響運動員比賽；又稱自己無對黑衫攻擊。有網民批評商台主持陳志雲「踹着明白裝糊塗」，何回覆「我都想打佢一身，可惜他們勢大。」

稱無攻擊黑衫 何俊賢：有人不舒服就不好意思

何回覆本報查詢稱「佢」並非指陳志雲，說「聽電台有氣而已，不必認真」。至於說「無對黑衫攻擊」，他稱「有人指黑衫，雖然公眾有意見，但我不認為是重點，亦說了不要針對運動員，可能不是他的問題；我不是針對某人，不過有人不舒服就真不好意思」。

王敏超：或過去兩年問題較多 被人做文章

港協暨奧委會義務秘書長、香港業餘游泳總會會長王敏超昨在港台節目強調體育不談政治，不同運動項目要求的服飾不一樣，很難每一運動項目都有贊助制服，一般運動員出賽會穿自己認為適合的衣服，大會亦有嚴格監管。他續稱，過去多屆比賽的運動員衣著也沒出問題，「可能過去兩年的問題較多，因此有藉口讓人用來做文章」。

相關字詞﹕東京奧運 何俊賢 民建聯 穆家駿 伍家朗球衣風波

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