市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換

另外，昨有網民發現，伍家朗前日所穿球衣及羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪昨早出戰4強賽的球衣，印有的區旗是「錯版」，區旗中紫荊花花瓣較寬闊，與《區旗及區徽條例》列明的樣式有分別。羽毛球總會回覆傳媒查詢時承認錯誤，並稱贊助商已承諾今天會提供有正確區旗的新球衣給混雙組合鄧俊文及謝影雪，出戰銅牌賽事。

本報前日向民政事務局及行政署查詢，至昨晚截稿前未獲回覆。本報昨致電羽總主席湯徫掄及行政總監金國芳，兩人均未有接聽。

大狀稱或違區旗例 警應查

大律師陸偉雄認為事件涉嚴重錯失，有可能違反《區旗及區徽條例》，警方應調查是否有人故意為之或是否罔顧風險。《區旗及區徽條例》訂明，區旗必須按法例附表所列規格製造，否則律政司長可向區域法院申請禁制令，禁止製造不合規格的旗或徽；並向區域法院申請命令，沒收該等旗、徽及製造該等旗或徽所用的其他材料。

另外，港隊羽毛球一哥伍家朗前日穿上香港代表隊官方贊助商FILA提供的新球衣出戰，該款綠白球衣被指衣不稱身，影響表現。有報道稱FILA官網前日仍可見同款球衣供發售，惟昨日無法搜尋。

本報記者昨到旺角的FILA分店展示圖片，查詢有否該衣服，店員首先表示「一早無晒㗎啦」，後來又推銷記者買其他衣服：「如果小姐有興趣，前面我哋有張家朗啲衫」；杏花新城特賣場分店有女裝的2021年夏季新款網球polo衣，款式與伍家朗比賽的運動服相似。本報同樣展示圖片查詢其有否售賣伍家朗的衣服，店員稱「我哋無呀」。

明報記者