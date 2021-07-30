港聞

港聞二

市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換

【明報專訊】香港劍擊選手張家朗周一在東京奧運男子花劍個人賽奪金，有市民在觀塘商場apm觀賽，至頒獎播放國歌時發噓聲。消息稱，警方正調查，案件由東九龍總區公眾活動調查組跟進。警方昨晚表示已展開調查，並會蒐集證據。港隊游泳代表何詩蓓今早出戰100米自由泳決賽，據了解，警方會加強留意會否再現噓國歌。

另外，昨有網民發現，伍家朗前日所穿球衣及羽毛球混雙組合鄧俊文、謝影雪昨早出戰4強賽的球衣，印有的區旗是「錯版」，區旗中紫荊花花瓣較寬闊，與《區旗及區徽條例》列明的樣式有分別。羽毛球總會回覆傳媒查詢時承認錯誤，並稱贊助商已承諾今天會提供有正確區旗的新球衣給混雙組合鄧俊文及謝影雪，出戰銅牌賽事。

本報前日向民政事務局及行政署查詢，至昨晚截稿前未獲回覆。本報昨致電羽總主席湯徫掄及行政總監金國芳，兩人均未有接聽。

大狀稱或違區旗例 警應查

大律師陸偉雄認為事件涉嚴重錯失，有可能違反《區旗及區徽條例》，警方應調查是否有人故意為之或是否罔顧風險。《區旗及區徽條例》訂明，區旗必須按法例附表所列規格製造，否則律政司長可向區域法院申請禁制令，禁止製造不合規格的旗或徽；並向區域法院申請命令，沒收該等旗、徽及製造該等旗或徽所用的其他材料。

另外，港隊羽毛球一哥伍家朗前日穿上香港代表隊官方贊助商FILA提供的新球衣出戰，該款綠白球衣被指衣不稱身，影響表現。有報道稱FILA官網前日仍可見同款球衣供發售，惟昨日無法搜尋。

本報記者昨到旺角的FILA分店展示圖片，查詢有否該衣服，店員首先表示「一早無晒㗎啦」，後來又推銷記者買其他衣服：「如果小姐有興趣，前面我哋有張家朗啲衫」；杏花新城特賣場分店有女裝的2021年夏季新款網球polo衣，款式與伍家朗比賽的運動服相似。本報同樣展示圖片查詢其有否售賣伍家朗的衣服，店員稱「我哋無呀」。

明報記者

相關字詞﹕國歌法 東京奧運

上 / 下一篇新聞

唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
長者即日籌 首日派出未過半
長者即日籌 首日派出未過半
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】林文瀚升終院常任法官
【Emily】林文瀚升終院常任法官