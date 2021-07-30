獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台

城大5億創業種子基金 65團隊各獲10萬

入選計劃的Freeness平台創辦人蔡宗霖今年從城大經濟及金融系畢業，因去年到美國交流時發現當地酒店健身室使用率偏低，加上自身有浪費健身會籍的經驗，因此和兩名同學開創「按分鐘收費」的健身服務平台。他說，平台針對偶爾使用健身室的用戶，可按分鐘收費使用健身室服務，亦可選擇以月費參與健身課程，希望讓客戶不再需要和健身室簽署長期合約，避免用量小、浪費金錢問題。

蔡說，收費模式視乎不同健身室而定，「一般大約是一分鐘收費5毫至1元」，平台會向健身室抽取佣金。平台用戶下載手機應用程式後，到健身室時掃描二維碼，程式會按用戶使用時間收費。平台目前有逾10家中小型健身室合作，應用程式將於下月推出供下載，期望半年吸納1000名用戶，3年內可擴展到6000至7000名活躍用戶，未來也將和其他健體中心合作，進一步開拓技術。

另一家獲資助的I2Cool創冷科技公司，創辦人為城大能源及環境學院研究助理杜雨薇及博士生朱毅豪等，其團隊研發協助建築物節能減碳的「製冷塗料」。該技術曾奪日內瓦國際發明展評審團特別嘉許金獎，亦是氣候行動嘉許計劃初步構思階段得獎的初創團隊。

朱毅豪說，其研發靈感來自一種撒哈拉沙漠螞蟻表面毛髮結構，透過將聚合物和納米顆粒混合材料，塗在建築物外牆，可反射大部分陽光，產生降溫效果。創冷科技目前致力與建築、能源和塗料等相關行業合作，冀解決香港夏季用電量問題，帶來環境和社會影響。

明報記者 彭靜怡