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港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併

【明報專訊】去年收購新巴及城巴的「匯達交通」，其行政總裁譚利民昨日首次在公開活動見記者，他說現時討論合併新巴城巴的專營權言之尚早，但是其中一個考慮選項。他說新巴城巴下月將有首輛雙層電動巴士到港試行，另冀引入氫能巴士。

新巴城巴（機場及北大嶼山巴士網絡）專營權2023年屆滿，政府正諮詢公眾。譚利民稱，留意到坊間不少猜測，現階段未有確實決定，新巴城巴合併是選項之一，希望最終能提高服務質素。

運輸署上月向城巴批出4條由粉嶺皇后山來往市區的巴士線，譚利民說希望公司能開拓新市場，至於日後會在哪區重點發展，他說仍需集中營運現有路線，但若新路線投標，亦會考慮申請。

冀與港鐵合作 用科技助市民轉乘

港鐵沙中線過海段料明年通車，譚利民說仍正分析對巴士服務的影響，會檢視如何將資源調配至其他鄰近區域；又希望與港鐵更緊密合作，包括正審視如何在科技上配合，令市民更順暢地轉乘兩種交通工具。被問到未來一年會否加價，他說除早前獲批的12%票價加幅，未有其他加價申請。至於有否裁員計劃，他指除口岸及機場巴士外，其他路線的服務已接近回復正常，暫未有任何計劃解僱巴士車長或前線員工。

因應港隊代表在東京奧運奪得獎牌，港鐵及九巴均有向港隊代表送贈免費車票，九巴更送贈巴士命名權。譚利民表示，非常欣賞港隊運動員在奧運的表現，會以特別及有趣的方式向運動員致敬。

相關字詞﹕新巴城巴 運輸署 氫能巴士 匯達交通

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