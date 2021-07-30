港聞

港聞二

男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論

【明報專訊】電訊公司技術員被指於去年9月6日「九龍大遊行」其間，拒向警長提供身分證，他否認阻差辦公罪受審，案件昨日在西九龍裁判法院裁決。裁判官黃士翔指出，涉事警長的證供與呈堂片段不符，不接納其證供，接納被告自辯稱當日被警員要求蹲下時曾反問「我冇犯法，我點解要踎低？」，並引述劉家棟上訴案，指市民有權向警員澄清要求及理論，故認為被告行為不足以構成阻差辦公，裁定其罪名不成立。

電訊公司技術員洪國華（41歲）原被控於2020年9月6日在旺角山東街40號外，故意阻撓正當執行職務的警署警長楊嘉茂。

警長證供與呈堂片段不符 官稱有疑點

裁判官黃士翔裁決時稱，警署警長楊嘉茂供稱當日在新華賓館外截查被告時遭50至60人包圍，然而辯方呈堂的新聞片段均不見有人包圍警方，即使考慮了警方曾發射胡椒噴霧，亦不可能在短時間內驅散人群，認為警長的證供有疑點，不接納其證供。

黃官續稱，被告自辯稱當日站在馬路中心，有警員用胡椒噴霧指向他，他說了幾句粗口及後退，當他被截查時，警長要求他出示身分證及蹲下，他反問：「我冇犯法，我點解要踎低？」隨即遭另一警員以阻差辦公罪名拘捕。黃官認為被告即使說了粗口再後退，但都不見得警員如何費力，故認為被告行為不足以構成阻差辦公，裁定他罪名不成立。

【案件編號：WKCC 575/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 西九龍裁判法院 阻差辦公 九龍大遊行 反修例運動

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