男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論

電訊公司技術員洪國華（41歲）原被控於2020年9月6日在旺角山東街40號外，故意阻撓正當執行職務的警署警長楊嘉茂。

警長證供與呈堂片段不符 官稱有疑點

裁判官黃士翔裁決時稱，警署警長楊嘉茂供稱當日在新華賓館外截查被告時遭50至60人包圍，然而辯方呈堂的新聞片段均不見有人包圍警方，即使考慮了警方曾發射胡椒噴霧，亦不可能在短時間內驅散人群，認為警長的證供有疑點，不接納其證供。

黃官續稱，被告自辯稱當日站在馬路中心，有警員用胡椒噴霧指向他，他說了幾句粗口及後退，當他被截查時，警長要求他出示身分證及蹲下，他反問：「我冇犯法，我點解要踎低？」隨即遭另一警員以阻差辦公罪名拘捕。黃官認為被告即使說了粗口再後退，但都不見得警員如何費力，故認為被告行為不足以構成阻差辦公，裁定他罪名不成立。

【案件編號：WKCC 575/21】

（反修例風暴）