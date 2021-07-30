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曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案

【明報專訊】區域法院法官郭偉健（圖）去年4月在審理將軍澳連儂牆斬人案時，讚揚被告有「高尚情操」，並在判辭以長篇幅批評反修例示威者，事後遭時任終院首席法官馬道立發聲明，暫時禁止他處理涉及政治背景的案件。司法機構昨日回覆查詢稱，由於郭官的相關投訴已完成處理逾一年，考慮其工作表現及法院人手安排，加上獲終審法院首席法官同意，區院首席法官高勁修決定，郭偉健現「可協助處理與社會事件有關的案件」。

司法機構：投訴完成逾年 獲首席法官同意

司法機構網站前日顯示，法官郭偉健昨會處理4宗涉反修例案件的排期聆訊，其中一宗涉及前年理大衝突中，熱血公民成員鄭錦滿等8人被指助抗爭者離開，被控妨礙司法公正；惟昨午庭內只見區院法官胡雅文審理上述案件。司法機構發聲明回應稱，上述案件原定由郭官處理，但因有案情涉及他本人，故另派法官審理。

司法機構表示，區院現有逾300宗與社會事件相關案件，區院首席法官考慮到人手安排、郭官工作表現、專長、經驗等因素，加上有關他的投訴已完成處理逾一年，獲終院首席法官同意下，決定重新安排郭官審理示威相關案件。聲明重申，委派法官處理案件一向是各級別法院的獨立職能，法院領導會考慮法官能否抽空、其背景和案件性質等因素。

馬道立去年叫停審涉政治案件

郭偉健於去年4月25日審理將軍澳連儂牆斬傷3人案，稱讚45歲被告洪震有「高尚情操」，並以長篇幅批評示威者行為是「文革式的極端主義」，判被告入獄45個月。馬道立其後發聲明稱曾與郭傾談，提醒他在履行司法職責時，必須避免就社會中具爭議或可能訴諸法院的議題，避免非必要地在公開場合包括於判辭中發表任何意見，尤其是政見，並稱郭官暫不會審理任何涉類似政治背景的案件。

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 法官郭偉健 有意圖而傷人罪 連儂牆 將軍澳 反修例運動

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