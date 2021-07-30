可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力

明報記者 黃心悅

3支付平台分兩期發放 八達通分三期

4個消費券適用的儲值支付平台中，支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK分8月及10月兩期發放，第一期2000元，第二期3000元；八達通則除了8月、10月分兩期各2000元，另根據市民在頭兩期消費進度，再於12月至明年3月發放第三期1000元。

豐澤：可兩期付款 全數付款後提貨

不少大型零售店早已密鑼緊鼓推出消費券優惠或便利市民的使用方法。本報以客人身分向旺角西洋菜南街百老匯及豐澤查詢能否以消費券分期付款，百老匯店員稱不可根據消費券的發放日去分期付款，只能一次過扣掉2000元，餘額以信用卡分期付款。

不過，百老匯網頁顯示可用首期消費券落訂，再用下一期付餘額，全數付款後可提貨。

豐澤店員則稱最多可分兩期以消費券付款，即先以第一期消費券2000元付款，等發放第二期時再「畀埋尾數」，貨物會在收齊款項後安排送貨或取貨。店員說未能分開3期付款，「最多只可以等到10月，等到12月太耐了」。

先達小店稱已10客盼消費券買手機

客不介意12月才取貨

旺角先達廣場的小商戶安排較靈活。售賣手機及手機配件的「蕃茄仔」負責人倫先生說，有感市民大多使用八達通，故特意申請了八達通收款裝置，認為Tap＆Go申請太麻煩，「佢問好多客戶資料，又問我目標顧客係乜、預計做到幾多錢生意額，我都答唔到」，遂放棄申請。

倫先生說，最近已有10多名客人表示盼以消費券買手機，其中有客人欲購買價值7180元的iPhone 12，向他查詢可否分三期付款，他一開始感不解，對方解釋：「八達通要三期吖嘛，二千二千再尾數」，並說完成三期付款前都不打算取機。倫說只要客人不要求預先取機，讓他蒙受風險，他不介意這樣分期：「其實就當係用消費券落訂。如果客人要求，我覺得我接受到，不過大公司可能做唔到」。他又說，先達廣場過往十分淡靜，「你現在見到都無人行」，消費券措施出爐後「情况好一點，未出之前靜到死囉」。他盼消費券能增加兩三成生意額，但亦擔心市民習慣幫襯大企業，最後消費券「益大公司多」。

望增三成生意額 料「益大公司多」

就商店對於Tap＆Go的質疑，香港電訊回覆稱，商戶申請開通服務時會詢問一些基本業務資料，當中不涉及任何商戶客人個人資料。香港電訊強調支持消費券計劃，會致力便利商戶開通服務，樂意與有關商號接觸提供協助。

（消費券前瞻）