起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員

日後拘捕或與警方聯合行動

根據條例草案，未經資料當事人同意而披露其個人資料，意圖或罔顧資料當事人及其家人受「指明傷害」，即屬犯罪。4項指明傷害包括對當事人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇；對當事人的身體傷害或心理傷害；導致當事人合理地擔心其安全或福祉的傷害；或當事人的財產受損。經簡易程序審訊及定罪，一經定罪，可罰款10萬元及監禁兩年；若致當事人及家人受指明傷害，經公訴程序定罪可罰款100萬元及監禁5年。

稱轉發起底信息已跌入「罔顧」犯罪元素

鍾麗玲表示，犯罪元素主要是當事人不同意、披露者意圖或罔顧資料當事人受指明傷害，她稱，轉發有「起底」內容的信息，甚至有造成滋擾的信息如「用麻包袋接放學」等，轉發有關信息或已跌入「罔顧」的犯罪元素。

對於條文提及的「心理傷害」被指空泛，鍾麗玲稱，現行條例也有相同犯罪元素。她說，根據過去兩年案例，要證明受害人受心理傷害的門檻不低，包括控方需提供心理學家或精神科醫生的報告。

新例條文設域外管轄權，即無論起底行為在香港境內或境外發生，被「起底」者是香港居民或身處香港，私隱專員可向相關電子平台發出「停止披露通知」，要求移除內容，甚至「封網」。鍾形容封網是最後手段，稱法律應涵蓋所有情况，強調執法時是否運用會經慎重考慮；至於平台如何「解封」，她表示要視乎個別情况。她預計日後要求海外電子平台移除起底信息具法例依據，平台「合作率」應可接近百分百，認為要封網的可能很低。

私隱專員在修例後有調查及檢控權力，鍾麗玲表示，將成立專責「起底」相關罪行的核心小組，主要是現時處理起底投訴的員工，有需要會增聘人手。她又稱，公署至今有30至40人已接受相關培訓，警方下月亦會為公署的員工提供刑事調查課程。

明報記者 馮樂琳