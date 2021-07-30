筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇

【明報專訊】年逾80歲的《信報》創辦人林行止昨日宣布擱筆，他在該報專欄表示，在《信報》不同崗位工作了48年零27天，現在要和讀者同儕道別，「這是筆者健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。林行止3月底起曾暫停專欄逾月，他復筆後稱於本年2月下旬曾味覺失調，食慾不振，至3月中體重下降超過10磅，需住院13天。
中大社會學系退休副教授陳健民昨日於facebook上載他與林行止的合照，稱「香港第一健筆」也要擱筆，「這個時代有多壞，大家心中有數」。
林行止原名林山木，他於1973年創辦《信報》，並由1997年起每日撰寫《林行止專欄》，專欄內容不局限於政治經濟，素有「香江第一健筆」的美譽。
稱近半世紀暢所欲言 願往後舒心適意過日子
昨日刊出的最後一篇專欄文章題為「制度有異股市殊途 嚴守法度港股永生」，點評內地政策與港股走勢；文中最後一段的小題為「遲來的道別」，林行止宣布擱筆。林說這近半世紀來，自己直敍胸臆、暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收穫，身心愉快，「但願往後也能舒心適意過日子」。
林行止於2019年獲《健力士世界紀錄》確認為當時「全球連續撰稿時間最長的報章專欄作家」，由1973年起筆耕不輟，至少寫了1.1萬篇專欄，合共逾2000萬字；他於2009年獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位。