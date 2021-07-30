港聞

港聞二

筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇

【明報專訊】年逾80歲的《信報》創辦人林行止昨日宣布擱筆，他在該報專欄表示，在《信報》不同崗位工作了48年零27天，現在要和讀者同儕道別，「這是筆者健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」。林行止3月底起曾暫停專欄逾月，他復筆後稱於本年2月下旬曾味覺失調，食慾不振，至3月中體重下降超過10磅，需住院13天。

中大社會學系退休副教授陳健民昨日於facebook上載他與林行止的合照，稱「香港第一健筆」也要擱筆，「這個時代有多壞，大家心中有數」。

林行止原名林山木，他於1973年創辦《信報》，並由1997年起每日撰寫《林行止專欄》，專欄內容不局限於政治經濟，素有「香江第一健筆」的美譽。

稱近半世紀暢所欲言 願往後舒心適意過日子

昨日刊出的最後一篇專欄文章題為「制度有異股市殊途 嚴守法度港股永生」，點評內地政策與港股走勢；文中最後一段的小題為「遲來的道別」，林行止宣布擱筆。林說這近半世紀來，自己直敍胸臆、暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收穫，身心愉快，「但願往後也能舒心適意過日子」。

林行止於2019年獲《健力士世界紀錄》確認為當時「全球連續撰稿時間最長的報章專欄作家」，由1973年起筆耕不輟，至少寫了1.1萬篇專欄，合共逾2000萬字；他於2009年獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位。

相關字詞﹕陳健民 林行止 信報

上 / 下一篇新聞

唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
長者即日籌 首日派出未過半
長者即日籌 首日派出未過半
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】林文瀚升終院常任法官
【Emily】林文瀚升終院常任法官