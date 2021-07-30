不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理

執業大律師吳宗鑾認為，若純粹呼籲別人不要光顧商戶，沒附帶要脅字眼，不構成刑事恐嚇。至於警方指帖文針對傳媒機構及其藝人，「威脅他們的名譽和財產受損」，吳質疑「（刑事恐嚇）個對象係咪佢哋先？」，認為若直接對無綫電視或其藝人說，「若不跟從指示，便會令他們名譽、人身財產受損」，才構成刑恐。他表示，帖文無呼籲破壞或打人，「你呼籲抵制，但你有你講，人哋可以唔聽」，質疑警方是次的拘捕行動「似乎不太合理」。

另一名不願具名的大律師稱，刑事恐嚇須具威脅人身及生命安全字眼，例如打死對方或威脅財產安全，例如放火燒對方住所或商店。他認為，「除非講明如何威脅另一人性命財產，否則純施壓不涉刑事言論，不會構成刑恐」。

湯家驊：損商業利益不敢說可引申刑事

湯家驊表示，「一般來說，刑事恐嚇是說傷害他人身體，可否引申至傷害商業機構的經濟利益呢？我的理解是從民事方面是違法的，但是否可以引申去刑事，我不敢說」。