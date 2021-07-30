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籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕

【明報專訊】警方網絡安全及科技罪案調查科前日拘捕兩名男子，涉嫌作出煽惑、暴力和恐嚇言論。消息指當中被捕的18歲中六男生，涉在facebook群組發布抵制無綫電視及其廣告商的帖文，涉干犯串謀刑事恐嚇等罪。被問呼籲「派嬲」和「永久抵制」是否違法，警方沒直接回應，稱今次案件並非看個別字眼和帖文是否有刑事恐嚇成分，而是看該群組逾2000個帖文，針對過百個廣告商和該傳媒機構及其藝人，「作出不由分說的攻擊」。

網罪科（科技罪案組）警司譚威信表示，近月發現不法分子持續在網上不同社交媒體平台，廣泛地發出大量帖文，企圖誣蔑一傳媒機構， 並以威嚇手段向不同廣告商施壓，意圖脅迫他們停止於該傳媒機構落廣告，目的是希望帶來名譽上和經濟上損失。另外，警方亦發現有人曾在網上發布一些煽動他人參與非法集結和煽動暴力言論，意圖煽惑他人襲擊該傳媒機構的職員、警務人員及其家屬。

無業男涉提襲擊無綫被捕 與男生無關聯

警方經調查後，前日分別在馬鞍山和深水埗拘捕兩名男子，其中被捕的18歲男子涉嫌串謀刑事恐嚇，及煽惑他人參與非法集結；另一被捕的26歲男子則涉嫌煽惑他人有意圖而傷人，及煽惑他人襲擊致造成身體實際傷害，被捕二人沒有直接關聯。警方在行動中檢取3部手提電話、兩部平板電腦及3部電腦。二人已被帶署扣查，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

消息指，被捕18歲男子中六生，為facebook群組「抵制無良心Tvb戰線」的其中一名管理員；群組內多篇帖文涉及在無綫電視賣廣告的商戶名稱，呼籲其他人「派嬲」、「請願」及「永久抵制」等。此外，另一被捕26歲男子無業，他曾在連登發表有關襲擊無綫電視新聞部員工的言論，稱該台報道「假新聞」。

翻查facebook，「抵制無良心Tvb戰線」是公開群組，去年5月成立，至昨日累積逾6100名成員，昨晚仍有人在群組內發言。另一個facebook專頁「抵制tvb戰線 - 鍵盤救港」也是該群組的成員，過去曾在群組轉發帖文；該專頁昨午澄清，被捕二人並非其專頁成員。

被問哪些字眼涉刑恐

警指逾2000帖文「我們是看整體的」

譚威信昨被問涉嫌刑事恐嚇的字眼是什麼、什麼字眼具威嚇性。他回應稱，「警方並非看一兩個帖文中的一兩個字眼，看他是否有刑事恐嚇成分，而是看整個長時段，由去年5月至今超過2000帖文，針對過百個廣告商和傳媒機構及其藝人作出不由分說的攻擊，我們是看整體的，不是看一個帖文或字眼。」

無綫電視發聲明表示，支持警方嚴正執法，指互聯網並非法外之地，譴責一切線上及線下違法行為，並特別感謝警方全力調查，將不法之徒繩之於法。

相關字詞﹕刑事恐嚇 無綫電視

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