港聞

港聞一

稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）早前在集會及街站發表「光復香港 時代革命」、「黑警死全家」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，昨在區域法院開審。由於本案與唐英傑案一樣涉及「光時」口號，國安法指定法官、區院法官陳廣池稱，高等法院兩日前的裁決具強說服力、主導性及適用性，但強調高院裁決對次級法庭不具約束力，法庭不會未審先判。

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪、 3項公眾地方內擾亂秩序行為罪、一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪、一項舉行或召集一個未經批准集結及一項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令罪。

控辯同意唐案事實裁斷無約束力

控方甫開庭稱，唐英傑案是事實裁斷，該案牽涉議題與本案有關，有極高參考價值，是否接受3名專家證人的身分或接受證人的部分內容，次級法官不一定遵從。辯方亦同意該案的事實裁斷對次級法庭不具約束力，但認為法官應重新聽取及審視專家意見。控辯雙方亦同意，法官可從「合理人身分」（reasonable man approach）裁斷爭議。

辯方不召李詠怡李立峯另召教授控方呈劉智鵬報告

陳官稱，唐案的裁決具強說服力、主導性及適用性，詢問控辯雙方基於該案的裁決，以公眾資源及節省法庭時間的角度，可否以實際務實的方法處理，又稱教授的時間及費用昂貴。陳官強調從未閱讀專家證人的報告，多次重申法庭並非未審先判。

控方指集會街站百言「黑警」「光時」

辯方索取指示後稱，不會傳召該案的港大政治與公共行政學系教授李詠怡及中大新聞與傳播學院長李立峯作專家證人，但會傳召港大語言學教授梁曉姿。控方則以書面方式呈交控方專家證人嶺大歷史系教授劉智鵬的報告，辯方會盤問。開案陳辭亦引用他在唐案對於「光時」口號的詮釋，稱此等字眼的目的必然是將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去。

控方開案陳辭又指出，快必涉及共8次的集會及街站（見表），提及171次「光復香港 時代革命」、102次「黑警死全家」、20次「死黑警」、11次「打倒共產黨」及9次「解散警隊 刻不容緩」等。他曾帶領參與者叫喊上述口號，其發言涉對警方作出貶損性的指控，並煽惑憎恨港府及中國政府。

控方在庭上播放快必去年在大埔參與集會約18分鐘的發言，以及在銅鑼灣主持街站的片段，並傳召總警司陳健國作供。他供稱，去年1月19日下午，快必以擴音器發表煽動性言語，他向其多次警告不果。案件今續。

【案件編號：DCCC 927、928、930/20】

相關字詞﹕譚得志 快必 唐英傑 在公眾地方作出擾亂秩序行為 舉行未經批准集結 煽惑他人明知而非法參與未經批准集結 發表煽動文字罪 法官陳廣池 指定法官 港區國安法

上 / 下一篇新聞

唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
話你知：控方呈書前副最高人民法院長編撰 被譽司法人員「案頭工具書」
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
稱旁聽者叫喊揮手涉藐視法庭 官令控方準備攝錄機
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
籲抵制無綫廣告客戶 男生涉串謀刑恐被捕
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
不帶要脅人身及財產安全非刑恐 大狀質疑拘捕不合理
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
筆耕48年健筆擱筆 林行止：大環境仍有自由下的選擇
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
起底刑事化「通過即生效」 專員：或聘退休執法人員
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
可分三期消費券買iPhone 小店設彈性付款 增競爭力
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
先達商戶推消費券前優惠 反應冷淡
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
曾讚連儂牆斬人被告「高尚情操」 區院法官郭偉健「解禁」 可審反修例案
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
男子阻差罪脫 官：市民有權與警理論
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
港首架雙層電動巴下月試行 匯達交通：新巴城巴可考慮合併
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
獲城大10萬資助創業 舊生推「按分鐘收費」健身平台
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
市民看奧運頒獎噓國歌 警調查 羽毛球隊衣印錯區旗 羽總：贊助商承諾今換
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
伍家朗：心情平復很多 向前看 李慧琼：運動員不應因環境影響水準
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
13歲女遭童黨欺凌拍不雅片 警拘8人
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
展商因疫取消廣告 前員工遭貿發局追佣
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
機場檢110公斤液態K仔拘6人 3為初中生
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
彼思動畫展覽首6天網上預約爆滿 科學館新專題逾50組展品 經典角色任「打卡」
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
抵英確診母子樣本銷毁 許樹昌：難查感染源 英日各通報一宗離港後確診 昨兩輸入變種
長者即日籌 首日派出未過半
長者即日籌 首日派出未過半
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
7%安老院友已打首針 醫生：長者副作用較年輕成人更低
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
「政治環境變差」教協退出 支聯會：退會較往年多
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
跑手倒斃斜坡案 專家證人：未知實際迷路位置搜索難
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
圓DUM DUR駐麗閣商場 基匯：盼助年輕人
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
公院擁逾半選票 私醫棄競逐選委
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
護專「愛國愛港」4人出選 倘勝或戰立會
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
垃圾車輾腳 八旬過路婦命危
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】梁美芬成立「凝聚民心」平台 倡政府設復和專員補撕裂
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】初選案李嘉達獄中生日 勤做運動瘦身40磅
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】特首辦大堂設直播區 齊齊睇奧運
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】新民黨甘文峰做過競技體操國際裁判
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】不滿穆家駿言論 北角餐廳話唔接民建聯同教聯生意
【Emily】林文瀚升終院常任法官
【Emily】林文瀚升終院常任法官