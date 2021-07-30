稱唐案裁決具說服力 快必案法官：不會未審先判

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪、一項串謀發表煽動文字罪、 3項公眾地方內擾亂秩序行為罪、一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪、一項舉行或召集一個未經批准集結及一項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令罪。

控辯同意唐案事實裁斷無約束力

控方甫開庭稱，唐英傑案是事實裁斷，該案牽涉議題與本案有關，有極高參考價值，是否接受3名專家證人的身分或接受證人的部分內容，次級法官不一定遵從。辯方亦同意該案的事實裁斷對次級法庭不具約束力，但認為法官應重新聽取及審視專家意見。控辯雙方亦同意，法官可從「合理人身分」（reasonable man approach）裁斷爭議。

辯方不召李詠怡李立峯另召教授控方呈劉智鵬報告

陳官稱，唐案的裁決具強說服力、主導性及適用性，詢問控辯雙方基於該案的裁決，以公眾資源及節省法庭時間的角度，可否以實際務實的方法處理，又稱教授的時間及費用昂貴。陳官強調從未閱讀專家證人的報告，多次重申法庭並非未審先判。

控方指集會街站百言「黑警」「光時」

辯方索取指示後稱，不會傳召該案的港大政治與公共行政學系教授李詠怡及中大新聞與傳播學院長李立峯作專家證人，但會傳召港大語言學教授梁曉姿。控方則以書面方式呈交控方專家證人嶺大歷史系教授劉智鵬的報告，辯方會盤問。開案陳辭亦引用他在唐案對於「光時」口號的詮釋，稱此等字眼的目的必然是將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去。

控方開案陳辭又指出，快必涉及共8次的集會及街站（見表），提及171次「光復香港 時代革命」、102次「黑警死全家」、20次「死黑警」、11次「打倒共產黨」及9次「解散警隊 刻不容緩」等。他曾帶領參與者叫喊上述口號，其發言涉對警方作出貶損性的指控，並煽惑憎恨港府及中國政府。

控方在庭上播放快必去年在大埔參與集會約18分鐘的發言，以及在銅鑼灣主持街站的片段，並傳召總警司陳健國作供。他供稱，去年1月19日下午，快必以擴音器發表煽動性言語，他向其多次警告不果。案件今續。

【案件編號：DCCC 927、928、930/20】