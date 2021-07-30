唐求情指祖母患癌 盼死前可再擁抱

稱對撞傷警員感後悔抱歉

庭上透露，現年24歲的唐英傑父母離異，案發時與爸爸、妹妹同住公屋，曾任職餐廳侍應。辯方稱，唐在還押期間開始修讀管理及英文課程，希望出獄後能好好在餐廳或咖啡店工作。就唐撞傷警員的行為，辯方稱唐深感後悔，他非常尊重警察，對受傷警員感到十分抱歉。

離犯人欄前微笑向親友揮別

被捕當天，唐身穿印有「急救」字樣頭盔，身上亦攜有急救用品。辯方稱，唐有急救知識，曾讀急救課程，但沒完成；他曾參與示威，不過是在示威現場為傷者急救，無分政見，可見他一直在做正確的事。辯方續稱，唐的人生已因本案被摧毁，他明白法庭判決內容，深知將被判監，只希望法庭判刑時能盡量寬容。

唐英傑開庭前不時望向公眾席，向親友揮手、點頭，親友亦對他做出「心心」手勢。散庭後，唐表現平靜，他離開被告欄前微笑向親友揮別，幾名女性親友揮手喊「聽日見！」唐亦回應「聽日見！」