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唐英傑案今判刑 求情稱情節輕盼囚3至10年 控方呈內地刑法書 官：無約束力

【明報專訊】首宗《港區國安法》審訊日前頒下裁決， 24歲被告唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成立，辯方昨日求情稱，本案只涉及展示旗幟，情節輕微，就分裂國家罪應判5年以下監禁；至於以電單車撞警的行為，被告只是鹵莽而非蓄意，警員傷勢不嚴重，應判監3至10年。控方呈交外國案例及內地刑法書籍供法庭參考，強調國安法有最低刑期；惟法官強調，有關資料無約束力，法庭會以香港法律下的一貫原則解讀國安法條文，並將判刑押後今天下午3時判刑。

案件昨繼續由國安指定法官、3名高院法官杜麗冰、彭寶琴和陳嘉信處理，聽取辯方求情。辯方資深大律師郭兆銘求情指出，這是首宗國安法案件，相信判決已加深公眾認識干犯國安法的嚴重後果。就煽動他人分裂國家罪，郭認為本案情節較輕，被告只是駕駛電單車展示旗幟，引來旁觀者拍手，若是嚴重情節應是被煽動者確實做出分裂國家的行為，又或者被告本身參與策劃和實施分裂國家，故法庭應根據條文判處5年以下監禁。

辯方：唐鹵莽駕駛非刻意

官：判決已裁屬蓄意

至於恐怖活動罪，郭形容被告只是鹵莽（reckless）駕駛，他駛經防線時有意避開警員，並非刻意攻擊警員，而3名受傷警員傷勢亦不嚴重，認為3至10年監禁合適，冀法庭考慮兩項控罪涉及同一事件，將兩罪刑罰同期執行。法官彭寶琴質疑被告行為屬鹵莽的說法，她引述早前頒下裁決內容，重申法庭已裁定被告本可在越過首兩道防線後離開，但他仍繼續駕駛，最後蓄意衝過防線，顯示他故意無視警告及針對警方。

控方：呈書為說明有最低刑期

對於控方呈遞外國案例及中國內地刑法書籍，以供法庭量刑時參考，辯方認為，兩者均沒參考價值，因香港的法規與其他地方不一。據悉，控方引用的內地書籍名為《刑法條文理解適用與司法實務全書》。

控方署理助理刑事檢控專員張卓勤在庭上強調，援引中國的刑法資料是為了說明國安法有規定最低刑期，除非被告符合國安法第33條列明的減輕處罰情况，否則法庭不得判處低於法例列明最低刑期的刑罰。

官稱以港法律原則解讀國安法

法官杜麗冰表示相關資料對法庭沒有約束力；法官彭寶琴則重申，法庭會以香港法律下的一貫原則解讀國安法條文。張卓勤於庭外表示，控方提交的中國刑法書籍，包含內地法律的學術評論及法律文章，他強調控方沒就案件諮詢過任何內地人員。

反對充公證物 辯方指或上訴

另就證物處理方面，辯方反對充公被告的電單車、背心、護膝、頭盔、電話、SIM卡及SD卡等，稱本案很大可能上訴。控方指出，上述物品包含保護裝備及通訊器具，與被告的犯罪行為息息相關，應被充公，最後法官表示證物處理的決定會與判刑一同頒布。

【案件編號：HCCC 280/20】

明報記者

（港區國安法）

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相關字詞﹕高等法院 求情 恐怖活動罪 煽動他人分裂國家罪 唐英傑 首案 港區國安法

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