【Emily】麥美娟搞智庫 強調唔係為選舉

首炮研究房屋創科

行政會議成員湯家驊成立嘅民主思路都係智庫，但以往有成員參選立法會；Alice就強調治港新政成立唔係為咗選舉或者「推人入政府」，選舉制度修改後香港政治亦非只圍繞選舉，而係要「更高角度」、給出治港良策。佢透露智庫目前有十多廿名成員，亦陸續有人加入，但強調如果加入係為參選、曝光或者「搞大龍鳳」，就未必符合佢哋實幹理念。

陳弘毅譚耀宗譚惠珠任顧問

治港新政顧問委員會包括全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠、港大法律學院教授陳弘毅等人；成員就包括前測量師學會長郭岳忠、香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒、鐵路運輸專業人員協會主席張年生等。

同為智庫成員嘅工聯會鄧家彪就話，有時遇到一啲專業人士，但對方未必適合加入工會做理事，所以組織智庫，等佢哋貢獻專業所長都好，強調唔係政黨、亦毋須跟從召集人口徑。