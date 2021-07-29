借出戶口洗錢53萬 女警認罪

被告區嘉曼（46歲）被控兩項串謀洗黑錢罪。控罪稱她2019年10月15日至2020年2月18日，以及2019年12月12日至2020年2月18日兩段時期，與名為Mercel的人串謀洗黑錢，涉及分別來自美國及秘魯的兩批款項，總值約53萬港元。

WhatsApp聯絡按指示開戶 報酬1.1萬

控方案情稱，被告2019年10月透過WhatsApp向Mercel透露自己需要錢，對方稱可帶被告「做生意」，被告遂按指示在一銀行開設戶口，並將戶口密碼等資料交給他。其後，她按指示將戶口中15.6萬元交給他，並獲取報酬1.1萬元。同年12月，被告再問Mercel借錢，按其指示開啟並借出另一個銀行戶口，他回覆「ok，10%」，該戶口獲匯款37.4萬元後，被告再取出33.5萬元交給他。

被告被捕後於警誡錄影會面表示，不知道Mercel的全名，只能提供其電話號碼，又否認知道有公司匯錢到她的戶口。

【案件編號：KTCC 21/21】