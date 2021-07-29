復修旱田農地 化成5公頃塱原濕地

【明報專訊】被譽為「雀鳥天堂」的塱原濕地，其中37公頃土地正發展為自然生態公園，當局計劃透過復修旱田及荒廢農地，增加約8公頃濕地，迄今完成其中5公頃。至於年初施工對濕地的破壞，現已修復，土木工程拓展署稱會盡量使用小型機器，並定期與漁護署及長春社商討減低對生態影響。土拓署自2019年底在塱原濕地開展工程，以挖泥機清除蕉樹及雜草，建造稻米田、水滋田及淺水池，以增加8公頃濕地，其中稻米田將佔1至2公頃，署方希望趕及在今年10至12月禾花雀及候鳥遷徙的季節前完成移植，另亦有改善灌溉水道。整項工程料2023年完成。
漁護署稱，今年4至6月記錄到12種雀鳥在塱原繁殖，更首次錄得黑翅長腳鷸繁殖，達7次，期望日後能吸引更多雀鳥在塱原棲息。
首見黑翅長腳鷸繁殖
工程年初施工期間一度破壞濕地，工程人員在近石上河荒田清除雜草時，部分農地田壆植被遭移除，需重建田壆及重新灌水，情况維持了一個多月，已復修成淺水池。漁護署高級自然公園主任陳倩慧稱，該農地原有的雜草較高及密集，需以機器挖走根部，及後署方、長春社及土拓署商討如何盡量減少對濕地影響，包括讓工程車以最短路線進入。
塱原自然生態公園亦設5公頃訪客區，將由漁護署管理，正釐定細節；被問到早前有市民闖入稻米田，陳倩慧稱或因不了解稻米田的重要，日後如預期生態公園人流多會加強巡邏。