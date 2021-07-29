復修旱田農地 化成5公頃塱原濕地

漁護署稱，今年4至6月記錄到12種雀鳥在塱原繁殖，更首次錄得黑翅長腳鷸繁殖，達7次，期望日後能吸引更多雀鳥在塱原棲息。

首見黑翅長腳鷸繁殖

工程年初施工期間一度破壞濕地，工程人員在近石上河荒田清除雜草時，部分農地田壆植被遭移除，需重建田壆及重新灌水，情况維持了一個多月，已復修成淺水池。漁護署高級自然公園主任陳倩慧稱，該農地原有的雜草較高及密集，需以機器挖走根部，及後署方、長春社及土拓署商討如何盡量減少對濕地影響，包括讓工程車以最短路線進入。

塱原自然生態公園亦設5公頃訪客區，將由漁護署管理，正釐定細節；被問到早前有市民闖入稻米田，陳倩慧稱或因不了解稻米田的重要，日後如預期生態公園人流多會加強巡邏。