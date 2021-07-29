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中大新法驗糞菌 可偵測瘜肉腸癌 靈敏度94％ 媲美腸鏡

【明報專訊】大腸癌為本港癌症第二大殺手，中大醫學院經過逾10年，研發出全球首創技術，透過檢測糞便4種細菌基因（M3）以偵測大腸癌，靈敏度高達94%。該技術亦擴展至偵測瘜肉復發，可檢測小至芝麻綠豆般約5毫米、沒滲血的瘜肉。團隊指出，新技術有助精準找出患者，讓他們及早接受大腸癌治療，同時減少非必要入侵性治療，減輕醫療系統負擔。

研究逾10年 大數據覓出4特定基因

中大醫學院自2009年起研究準確偵測大腸癌的糞便細菌基因，團隊利用宏基因大數據分析糞便中的細菌基因，並將健康人士的腸道細菌，與大腸癌或大腸瘜肉患者的對比，識別出一組共4種特定細菌基因（M3），可用作大腸癌檢測。研究成果已於國際學術期刊Gut發表，並已就新技術申請專利。

團隊分析超過1100人的糞便樣本，結果顯示，透過M3檢測技術識別出大腸癌患者的靈敏度達94%，即用該技術有94%機率可找到真正有大腸癌的患者，與大腸鏡相若；而同類屬非入侵性篩查工具「大便隱血測試」，在偵測早期大腸癌和瘜肉的靈敏度僅約50%及不足10%。

團隊進一步將技術擴展至偵測大腸瘜肉復發，跟進了200多名曾在5年內切除大腸瘜肉的患者，發現復發者糞便樣本的M3水平較沒有復發的高，結果證實該測試靈敏度達90%。團隊補充，上述4種細菌包括3種惡菌，可引致大腸癌及瘜肉復發；另一種為益菌，在健康者的腸道較多。

5毫米瘜肉亦能偵出 可預測復發風險

中大腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟稱，大便隱血測試無法偵測早期、未滲血大腸瘜肉，導致假陰性，M3檢測可補足這局限。她補充，團隊透過M3技術成功找到小至5毫米、大至30毫米瘜肉。

中大醫學院院長陳家亮表示，團隊經過逾10年努力，研發出嶄新技術，既可偵測早期大腸癌，亦可預測瘜肉復發風險，令市民可透過調校飲食及生活習慣，降低復發風險。他對於該技術普及化持審慎樂觀態度，亦會與政府商討，研究納入大腸癌篩查計劃。

普及化審慎樂觀 與政府商納篩查計劃

衛生署回覆本報稱，署方成立了一個跨專業專責小組，就篩查方法等計劃內容提供意見，小組會繼續檢視本地及國際的癌症篩查建議及做法，有需要時調整計劃。

目前該技術未納入醫管局檢測項目，市民要到私營醫療市場測試。陳家亮表示，市民可透過家庭醫生評估，選擇所需檢測方式。

接受測試者可使用的測試套裝，在家中收集樣本，保存於恆溫中，將樣本送到實驗室做PCR（聚合酶連鎖反應）的測試，2至4小時有結果。正使用抗生素者應待療程完結後數周才測試。

相關字詞﹕中大醫學院 大腸癌篩查計劃 新型冠狀病毒

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