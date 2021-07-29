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港聞二

指法庭環境證供推論分裂 大狀：勿喊「光時」最安全

【明報專訊】首宗國安法被告唐英傑日前被判煽動分裂國家及恐怖活動罪成，法庭裁定「光復香港 時代革命」口號可帶有分裂國家意思。大律師黃宇逸認為，此案亦反映法庭可從環境證供推論被告展示「光時」標語是有分裂國家意圖；如市民想避免招致煽動分裂國家嫌疑，避免叫「光時」口號是最安全。

湯家驊：裁決有指導性約束性

資深大律師湯家驊昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，裁決對日後同類涉「光時」口號或標語的案件「有指導性及約束性」，不在於口號一定干犯國安法，而是要如何結合被告意圖及環境證供，以達至定罪門檻。他說法庭已裁定口號可構成分裂國家，如有人堅持用此口號，很大可能被懷疑有分裂國家意圖。他重申香港無法例禁止任何口號，要視乎被告犯罪意圖及周邊環境。

黃宇逸在同一節目表示，社會毋須法庭裁決，亦能知道「光時」口號可帶有分裂國家意思，本案反映法庭是可從環境證供，推論被告展示「光時」標語是有分裂國家意圖。他認為，如市民想避免招致宣揚港獨或煽動分裂國家嫌疑，避免叫「光時」口號是最安全；如想用此口號表達非港獨、非分裂國家意思，則要自行衡量風險。

稱唐英傑最終未達成煽惑 料不判終身監禁

唐英傑案今日求情，恐怖活動罪及煽動分裂國家罪分別最高可囚終身及10年。黃宇逸估計不會判終身監禁，因為被告行為最終沒達成煽惑，但作為首宗國安法案件，法庭可能想給予阻嚇信息，料刑期不短。

唐英傑案不設陪審團，由3名國安法指定法官審理，湯家驊認為法官比陪審團更安全及公正，國安法案涉及敏感政治課題，陪審團情緒易受影響，在目前特別環境下亦會影響陪審團安全。

（港區國安法·唐英傑案）

相關字詞﹕黃宇逸 湯家驊 煽動分裂國家 國安法 唐英傑

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