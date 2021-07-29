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藏「光復」氣球 婦控襲警 申敏感「4隻字」不呈堂

【明報專訊】30歲女文員涉去年11月於秀茂坪安達邨襲擊一名休班水警，並藏有一把鎅刀，及在警署內提供假住址。她否認各一項在公眾地方藏有攻擊性武器、襲警及誤導警務人員3罪，案件昨在觀塘裁判法院開審。案件涉及一個印有涉違《港區國安法》字句的氣球，辯方以高院前日裁決案件，申請將氣球上「4隻字」不呈堂，惟不獲接納，裁判官只批准證人作供時毋須讀出該4字，但要寫在紙上。

女被告馮楚惠，被指去年11月15日在秀茂坪安達邨一大樓地下大堂，涉管有一把鎅刀，以及襲擊休班水警羅啟耀（音譯）。被告被押送至秀茂坪警署後，她涉向警員提供假住址。控方案情稱，她在警誡下稱「我想自衛」。

控方：屬環境證供 官着手寫不讀出

傳召證人作供前，辯方指出案件涉及一氣球上「比較敏感字眼」，涉違國安法，並指根據前日高院的一宗裁決案件，認為氣球上的「4隻宇」不應呈堂，否則會損害被告的利益。控方則稱，該字眼為控方環境證供，被告亦未因該字眼被控相關罪行，反稱若辯方憂慮傳媒報道相關字眼，可以書寫代替讀出。裁判官屈麗雯接納控方建議，庭上只會以紙筆手寫相關字眼。

休班警無出示委任證 指被告拔鎅刀

庭上播放片段顯示，一名女子手持一透明膠袋，內藏有一透明氣球，片段拍攝到氣球的背面，顯示反轉的4個字，其中兩字為「光復」。

水警羅啟耀供稱，當日在淘大商場見一名女子持有一個直徑約半米，印有涉觸犯國安法字句的氣球，於是報警並尾隨她，並搭同一班小巴到安達邨。女子上樓後，他到女子疑身處的樓層等待。他再尾隨從一單位離開，與之前尾隨服飾一樣的女子到達地下大堂，之後自稱警員並多次阻止女子離開，爭持間女子踢他的小腿3下，又拿鎅刀指向他。羅其後驗傷，發現左小腿有兩處長半厘米的擦傷傷痕以及左腳踝觸痛。

他在接受盤問時承認，他當時沒有向女子出示委任證，爭持其間對方不斷大叫「非禮」、「強姦」，同意不出示委任證，對方未必相信他為警員。聆訊今續。

【案件編號：KTCC 2048/20】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕氣球 誤導警務人員 襲警 在公眾地方管有攻擊性武器罪 港區國安法

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