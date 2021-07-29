沙特領事另一女兒確診 曾到太古城華蘭中心

13歲妹危殆轉嚴重

昨日新增一宗輸入個案，初步確診少於5宗。涉事的17歲女童為日前確診兩姊弟（第11,968及11,717宗）的姊姊，她驗出L452R變異病毒株，於檢疫期間確診。她在7月16日與弟妹一同乘搭航班QR818抵港，但其弟妹日前違反豁免條件，衛生署其後取消他們的豁免資格，送往強制隔離。據了解，三人為沙特駐港領事的子女。據衛生署資料，17歲女童於抵港後隔離期間曾外出，於7月18日與弟弟到鰂魚涌華蘭中心，翌日與妹妹去太古城中心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，即日籌措施有助提升疫苗接種率，但建議增設流動接種隊，例如到屋邨內的老人中心或社區會堂為長者打針。他舉例，新加坡提供86個接種站，每個地點停留數天至一周。

何栢良倡流動站為長者打針

此外，食衛局昨公布，截至本月25日，衛生署共接獲4539宗異常事件報告，佔接種疫苗總劑量的0.09%。截至25日的過去一個星期，衛生署接獲5宗懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及12至15歲男子，他們在接種復必泰疫苗後一兩天內胸痛，情况穩定。同期，署方接獲一宗死亡個案，曾接種科興的74歲女子於20日離世，臨牀死因為高血壓性心臟病，沒證據顯示由疫苗引起。

（新冠疫情）