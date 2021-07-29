劉宇隆籲改清零思維 七成接種可寬防疫

不過，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨表示，新型冠狀病毒會慢慢變風土病，「無可能永遠清零」，重申達七成接種率便可逐步放寬措施。

劉宇隆昨在港台《自由風自由PHONE》 提出不要再抱「免疫屏障」的概念，即病毒不可在人群內擴散；應改用「保護屏障」的思維，即免患者現重症，包括死亡、入深切治療等，因歷史顯示冠狀病毒流行後會變風土病，「肯定呢隻病（新冠病毒）不會走，無可能永遠清零」。

料變風土病 打針為減重症

他認為，為維持經濟活動，現時絕對需要清零，但這只是階段性的目標，接種率達七成，便可逐步放寬社交距離措施，秋冬前加把勁達八至九成更好，「（接種率）去到八成、九成，你達到呢個唔再追求清零」，可與接種率相若國家通關，已打兩針的市民會有保護屏障。

劉指出，接種復必泰（BioNTech）不需打第三針，換肝、腎者除外，而接種科興者的抗體可能在6至8個月後跌至某水平，需要補打，「如果（屆時接種率）未到八成、未放棄清零（要補打），但如放棄清零，兩針已夠」。

（新冠疫情）