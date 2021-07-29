公海遊1900遊客船員明啓航 確診即折返 隨身監察器追行蹤

不響鬧 只閃燈記錄接觸者

星夢郵輪「公海遊」乘客須在郵輪碼頭先填寫健康申請表、掃描「安心出行」，經檢查身分證、新型疫苗針卡、陰性核酸檢查報告後，再獲發房卡、人流密度監察器供隨身攜帶。對於曾指監測器可設定為多於4人聚集就響鬧，星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞昨指因本港疫情穩定，監測器不響鬧，惟監測到二人相距少於1.5米聚集逾15分鐘，就會閃燈，並會記錄二人屬密切接觸者。

全船44隔離房10負壓房

星夢郵輪「雲頂夢號」設1間醫療診所，1間治療室、1間深切治療室及3間負壓病房，全船共44間隔離房及10間負壓房，有1名駐船醫生及5名護士。船上餐廳屬D類食肆，本可12人同枱，惟會收緊至每枱最多坐8人，自助餐由船員幫忙取餐；而船上泳池人數維持可容量五成，主泳池每次供20人用，另一泳池每次15人，嬉水池不開放。

李鳳霞稱首航已客滿，船員本月14日已完成接種疫苗，客人亦須接種，而部分乘客不足12歲或持醫療證明顯示不宜接種可上船，但不可進入水療中心、卡拉OK房及麻將房，船員會提醒乘客遵守社交距離，若不聽從，將由船長講解。

倘感不適可免費檢測

若有乘客感不適，李鳳霞說可到船上醫療診所免費接受PCR核酸檢測，每次可檢測兩個樣本，70分鐘有結果，若呈陽性即通報政府，暫停船上活動，籲乘客回房，郵輪會返港，其間再安排該懷疑個案接受兩次檢測，並追蹤其船上密切接觸者，全體乘客及船員經檢測呈陰性才可離船。

李鳳霞又指，8月每周設3班「公海遊」，8月中航班亦已爆滿，8月中後期仍有小量位置，又指本港持續無本地確診，相信在船上爆疫風險極低。船上總工程師Lars Holm表示，每間房設獨立鮮風系統，鮮風由風槽流入、洗手間抽走，每小時換氣量達7至15次。