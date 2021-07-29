30年首個室內工展會為年底維園復辦試水溫 免人流聚集 不派「1蚊福袋」

亞博逾250攤位 增寵物保健區

「2021工展會購物節」設有超過250個攤位，分為五大區域，包括休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區，另外因應寵物用品需求增加，新增寵物保健區。史立德指，為刺激市民消費，多個參展商推出展會限定優惠，有低至一折產品，包括綠之聖食品有限公司推出的10元4個金蟲草祛濕湯包，每日限量20包。另外聚弘豐國際有限公司亦推出「2.1折」空氣淨化機，原價4880元，特價988元，每日限定3部。

史立德表示，亞博1號展館目前有每小時6000人的入場限制，故需要實施人流管制措施。他預期入場市民大多逗留約1小時，若現場排隊人士過多，則會安排市民移師到2號展館排隊，又呼籲市民留意展會網站及社交媒體提供的最新信息。廠商會展覽服務有限公司銷售及營銷部主管陳嘉敏解釋，2號展館佔地面積十多萬平方呎，與1號展館相若，相信會有足夠空間讓市民排隊進場。

首批已登記消費券的市民將能在8月1日收到消費券，史立德說並非刻意挑選8月1日後的日子辦展，但預計消費券有助刺激銷情。他又透露，已經向政府申請場地，盼今年12月在維園復辦工展會。

銷情樂觀 參茸行料6位數生意

過往多次參加工展會的南北行參茸藥材亦參加是次購物節，其聯合業務發展經理崔家權表示對銷情感到樂觀，公司將提供WeChat Pay、AlipayHK及八達通3種付款方式。他指過往工展會能做到8位數字生意，預計這次3日展期能做到6位數生意。首度參展的寵物藥妝業務發展經理李梓樂表示，公司會租10個攤位，打造一條「寵物街」。他指盼透過今次擴大曝光率，又預計能做到7位數字生意。