越野跑手倒斃案 參賽者：死者似中暑

死者為郭遠雄（終年32歲）。參賽者陳家傑繼續作供，稱前年9月8日在桂地新村的分岔口遇見死者，形容他「面青口唇白」及冒汗，相信有輕微中暑迹象。

死者家屬問陳，除桂地新村分岔口外，其間有否遇到指示不清晰的位置，陳表示前往九肚山途中有參賽者行錯路，而主辦方掛的橙帶沒印上主辦方或比賽名稱，認為經驗跑手判斷力在炎熱天氣下亦會受影響，故清晰指示十分重要。

時任賽事協辦員譚圳烽再出庭作供，死因研訊主任問道，兩名與死者一同行錯路的參賽者稱桂地新村分岔口沒掛橙帶，與譚證供不符。譚解釋，自己不曾經過該處，僅聽一名參賽者提起有橙帶，故不排除沒橙帶的可能。

家屬問為何遲報警

工作人員：待「掃尾隊」搜索

家屬問譚，主辦方如何確保掛橙帶位置正確，譚稱，賽前有領跑者檢查路線，但不會檢查非比賽路線有否掛錯。家屬又問為何主辦方沒更早報警，譚稱要待「掃尾隊」沿路搜索後才可確認參賽者有否失蹤。死因裁判官周慧珠問，本研訊的「有適當利害關係人士」，即主辦單位勁亞有限公司為何沒派人出庭，譚稱去年已離職故不知原因。

兩日方發現死者 法醫難斷死因

法醫藍偉文供稱，死者屍體背部出現屍斑，推斷在前年9月10日被搜獲前的一至兩天前已死，但不能確定死因。死者多處擦傷，或從山坡滾下去造成，但不足致死。另外，中暑者會神志不清及迷失方向，並因無法控制體溫及排汗引發心律不正，甚或肌肉溶解，但由於死者於兩日後才被發現，已沒體溫等資料，無法肯定是否中暑致死。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-1025/19】