港聞

港聞二

詐騙集團網戀騙款1300萬 誘外傭借出戶口洗錢

【明報專訊】警方搗破網上詐騙及洗黑錢集團，拘捕29人，騙徒涉透過網上情緣及電郵騙案誘騙20名事主及兩間公司共1300萬元。騙徒提取款項後，經最少35個由外傭開設的傀儡戶口，清洗該1300萬騙款及另外1400萬元可疑資金。

財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，涉事詐騙集團於去年7月至今年5月期間，以1000至數千元報酬誘使本地外傭開納35個銀行戶口，外傭交出提款卡及密碼當傀儡戶口，供集團接收騙款及清洗黑錢。

警拘29人 包括兩主腦

警方周一（26日）起一連兩日行動，於全港多區拘捕29人，包括兩名主腦、3名骨幹及24名疑被利誘開戶的外傭，各人涉嫌串謀洗黑錢被捕帶署扣查。被捕兩主腦及3骨幹成員，分別為尼日利亞籍及菲律賓籍，持身分證與行街紙，報稱任貿易生意及無業。涉借出戶口洗黑錢的23名菲傭及1名印傭，年齡由29至51歲。

行動中警方檢獲超過100張銀行卡、33萬元現金及一批數錢機，當中該批銀行卡均在被捕骨幹成員身上及寓所檢獲，警方凍結戶口約150萬元懷疑犯罪得益。詐騙集團運作近1年，他們假扮來自歐美或東南亞專業人士，以常見網上情緣手法在網上結識事主，再以急需周轉或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款。騙款存至指定傀儡戶口後，集團成員會利用銀行卡短時間內提取所有現金，主腦再把現金存入其公司戶口及轉至多個本地、內地及海外公司戶口清洗黑錢。

20事主 最老73歲

女秘書失款168萬

案中4男16女事主（21至73歲）墮網上情緣騙局，分別損失7000至168萬元不等，損失最多的事主為一名46歲女秘書，與一名自稱「塞浦路斯電腦技術員」發生網戀受騙；另有一間本地會計公司及一間海外時裝公司於去年7月至12月期間誤墮電郵騙案，分別損失14萬元及40萬元，合共損失1300萬元。警方發現該集團另有清洗1400萬元不明來歷資金，正調查該筆資金來源。

相關字詞﹕網上情緣 洗黑錢

上 / 下一篇新聞

引《公司條例》全面查壹傳媒索資料 審查報告可納民事訴訟證據 條例沒提刑事案
引《公司條例》全面查壹傳媒索資料 審查報告可納民事訴訟證據 條例沒提刑事案
前《蘋果》林文宗馮偉光撤保釋覆核
前《蘋果》林文宗馮偉光撤保釋覆核
匿名信寄警總稱炸彈埋全港 51歲廚師囚22月
匿名信寄警總稱炸彈埋全港 51歲廚師囚22月
余慧明准保釋 禁危國安言論
余慧明准保釋 禁危國安言論
尖沙嘴塌百年樟樹 疑腐爛壓中兩車 列古樹名冊今年4月曾檢查 專家疑驗樹過程遺漏
尖沙嘴塌百年樟樹 疑腐爛壓中兩車 列古樹名冊今年4月曾檢查 專家疑驗樹過程遺漏
七人車灣仔疑違規右轉 撞斃六旬漢
七人車灣仔疑違規右轉 撞斃六旬漢
越野跑手倒斃案 參賽者：死者似中暑
越野跑手倒斃案 參賽者：死者似中暑
交收虛擬貨幣遇劫 男子手割傷失款320萬
交收虛擬貨幣遇劫 男子手割傷失款320萬
30年首個室內工展會為年底維園復辦試水溫 免人流聚集 不派「1蚊福袋」
30年首個室內工展會為年底維園復辦試水溫 免人流聚集 不派「1蚊福袋」
公海遊1900遊客船員明啓航 確診即折返 隨身監察器追行蹤
公海遊1900遊客船員明啓航 確診即折返 隨身監察器追行蹤
劉宇隆籲改清零思維 七成接種可寬防疫
劉宇隆籲改清零思維 七成接種可寬防疫
沙特領事另一女兒確診 曾到太古城華蘭中心
沙特領事另一女兒確診 曾到太古城華蘭中心
藏「光復」氣球 婦控襲警 申敏感「4隻字」不呈堂
藏「光復」氣球 婦控襲警 申敏感「4隻字」不呈堂
指法庭環境證供推論分裂 大狀：勿喊「光時」最安全
指法庭環境證供推論分裂 大狀：勿喊「光時」最安全
消防月底轉中式步操：冀加强國安意識及自豪感
消防月底轉中式步操：冀加强國安意識及自豪感
唐狗困磚隙整晚 消防救出
唐狗困磚隙整晚 消防救出
中大新法驗糞菌 可偵測瘜肉腸癌 靈敏度94％ 媲美腸鏡
中大新法驗糞菌 可偵測瘜肉腸癌 靈敏度94％ 媲美腸鏡
復修旱田農地 化成5公頃塱原濕地
復修旱田農地 化成5公頃塱原濕地
借出戶口洗錢53萬 女警認罪
借出戶口洗錢53萬 女警認罪
黃照達漫畫
黃照達漫畫
【Emily】穆家駿「表歉意」 民記續遭洗版 黃文萱：運動員要考慮埋著咩色衫？
【Emily】穆家駿「表歉意」 民記續遭洗版 黃文萱：運動員要考慮埋著咩色衫？
【Emily】籲眾籌助伍家朗買樓 王進洋捱轟道歉
【Emily】籲眾籌助伍家朗買樓 王進洋捱轟道歉
【Emily】高官發帖賀飛魚 林鄭茂波終同框
【Emily】高官發帖賀飛魚 林鄭茂波終同框
【Emily】麥美娟搞智庫 強調唔係為選舉
【Emily】麥美娟搞智庫 強調唔係為選舉
【Emily】海洋公園覓得新CEO 黃嗣輝9‧1接棒
【Emily】海洋公園覓得新CEO 黃嗣輝9‧1接棒