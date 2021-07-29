詐騙集團網戀騙款1300萬 誘外傭借出戶口洗錢

財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，涉事詐騙集團於去年7月至今年5月期間，以1000至數千元報酬誘使本地外傭開納35個銀行戶口，外傭交出提款卡及密碼當傀儡戶口，供集團接收騙款及清洗黑錢。

警拘29人 包括兩主腦

警方周一（26日）起一連兩日行動，於全港多區拘捕29人，包括兩名主腦、3名骨幹及24名疑被利誘開戶的外傭，各人涉嫌串謀洗黑錢被捕帶署扣查。被捕兩主腦及3骨幹成員，分別為尼日利亞籍及菲律賓籍，持身分證與行街紙，報稱任貿易生意及無業。涉借出戶口洗黑錢的23名菲傭及1名印傭，年齡由29至51歲。

行動中警方檢獲超過100張銀行卡、33萬元現金及一批數錢機，當中該批銀行卡均在被捕骨幹成員身上及寓所檢獲，警方凍結戶口約150萬元懷疑犯罪得益。詐騙集團運作近1年，他們假扮來自歐美或東南亞專業人士，以常見網上情緣手法在網上結識事主，再以急需周轉或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款。騙款存至指定傀儡戶口後，集團成員會利用銀行卡短時間內提取所有現金，主腦再把現金存入其公司戶口及轉至多個本地、內地及海外公司戶口清洗黑錢。

20事主 最老73歲

女秘書失款168萬

案中4男16女事主（21至73歲）墮網上情緣騙局，分別損失7000至168萬元不等，損失最多的事主為一名46歲女秘書，與一名自稱「塞浦路斯電腦技術員」發生網戀受騙；另有一間本地會計公司及一間海外時裝公司於去年7月至12月期間誤墮電郵騙案，分別損失14萬元及40萬元，合共損失1300萬元。警方發現該集團另有清洗1400萬元不明來歷資金，正調查該筆資金來源。