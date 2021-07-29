尖沙嘴塌百年樟樹 疑腐爛壓中兩車 列古樹名冊今年4月曾檢查 專家疑驗樹過程遺漏

事發昨午2時許，九龍公園護土牆斜坡上一棵樟樹，樹椏突然斷裂，枝葉面積約5米乘2米樹椏墜下海防道行車線，擊中一輛的士及一輛密斗貨車，貨車駕駛室凹陷，倒後鏡脫落，的士則車頂及車尾凹陷。警方事後將海防道兩條行車線及部分行人員臨時封閉，消防升起升降台視察，其後將擱在對面大廈招牌的樹枝移除。塌下樹椏被拖至行人路，相關部門人員量度樹椏及拍照存檔。康文署人員及後到場將樹椏鋸斷及搬上貨車離開。約兩小時始解封。

的士乘客受驚離開 司機：無付車資

涉事的士司機趙先生表示，早前從荃灣接載一名中年男子，駛至海防道塞車時，突被墜下樹椏擊中，男乘客曾聲稱撞到頭部，但沒有受傷，疑受驚急急下車離開，未有繳付100多元車資。

據香港古樹名木冊紀錄，九龍公園近海防道合共有12棵樟樹，古樹於2004年9月8日登記，每棵樹身掛有登記編號，均由建築署負責保養，最近一次檢查日期為今年4月。現場消息指，樹椏斷裂樟樹登記編號為ARCHSD YTM/7，據古樹名木冊資料，樹幹直徑1070毫米，樹高12米，樹冠20米。

詹志勇料真菌入侵一段時間

樹木專家、教育大學社會科學系研究講座教授詹志勇表示，海防道樟樹早於威菲路軍營成立時種植，樹齡至今有逾130歲，但以樟樹品種而言仍屬年輕。他觀察到涉事樟樹的斷枝樹皮變黑鬆脫，樹幹中心嚴重腐爛，整條樹枝中間亦有發脹，相信已被真菌入侵一段時間。他稱涉事樟樹的樹幹彎彎曲曲呈波浪形，相信該樹幹曾斷開造成大傷口，真菌從而進入樹幹，加上倒塌樹椏屬發脹水橫枝，造成「頭重腳輕」情况釀成塌樹，不排除日常樹木管理及驗樹過程有遺漏。